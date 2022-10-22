Рейтинг@Mail.ru
Пекарня в Болонье раздает хлеб в знак протеста против роста цен - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221022/pekarnya-1825871242.html
Пекарня в Болонье раздает хлеб в знак протеста против роста цен
Пекарня в Болонье раздает хлеб в знак протеста против роста цен - РИА Новости, 22.10.2022
Пекарня в Болонье раздает хлеб в знак протеста против роста цен
Обердан Каппа, владелец пекарни в итальянском городе Болонья, бесплатно раздает хлеб всем желающим.
2022-10-22T11:12
2022-10-22T11:12
болонья
малый бизнес
малый бизнес в условиях финансового кризиса
европа
италия
энергетический кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825870396_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ed7975fe97e622b7e69e2cd1f616ba8.jpg
В условиях энергетического кризиса предприниматели оказались наиболее уязвимой категорией. Акция направлена на привлечение внимания к проблемам малого бизнеса.Обердан открыл свою пекарню в 2015 году, но с финансовыми трудностями столкнулся впервые. Несмотря на большое количество клиентов, доходы сильно упали. По словам Обердана, "затраты на энергию и сырье, которые мы используем, выросли втрое".
болонья
европа
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алиса Абакумова
Алиса Абакумова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пекарня в Болонье раздает хлеб в знак протеста против роста цен
Обердан Каппа, владелец пекарни в итальянском городе Болонья, бесплатно раздает хлеб всем желающим. В условиях энергетического кризиса предприниматели оказались наиболее уязвимой категорией. Акция направлена на привлечение внимания к проблемам малого бизнеса. Обердан открыл свою пекарню в 2015 году, но с финансовыми трудностями столкнулся впервые. Несмотря на большое количество клиентов доходы сильно упали. По словам Обердана, "затраты на энергию и сырье, которые мы используем, выросли втрое".
2022-10-22T11:12
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825870396_404:0:1844:1080_1920x0_80_0_0_1fe3a39c8b7a48b2fdcf407a5332caa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
болонья, малый бизнес, малый бизнес в условиях финансового кризиса, европа, италия, энергетический кризис , видео
Болонья, Малый бизнес, Малый бизнес в условиях финансового кризиса, Европа, Италия, Энергетический кризис
Пекарня в Болонье раздает хлеб в знак протеста против роста цен
Обердан Каппа, владелец пекарни в итальянском городе Болонья, бесплатно раздает хлеб всем желающим.
2022-10-22T11:12
true
PT0M49S
11:12 22.10.2022
 

Пекарня в Болонье раздает хлеб в знак протеста против роста цен

Читать ria.ru в
Обердан Каппа, владелец пекарни в итальянском городе Болонья, бесплатно раздает хлеб всем желающим.
В условиях энергетического кризиса предприниматели оказались наиболее уязвимой категорией. Акция направлена на привлечение внимания к проблемам малого бизнеса.
Обердан открыл свою пекарню в 2015 году, но с финансовыми трудностями столкнулся впервые. Несмотря на большое количество клиентов, доходы сильно упали. По словам Обердана, "затраты на энергию и сырье, которые мы используем, выросли втрое".
 
БолоньяМалый бизнесМалый бизнес в условиях финансового кризисаЕвропаИталияЭнергетический кризис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала