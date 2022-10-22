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Пекарня в Болонье раздает хлеб в знак протеста против роста цен

Пекарня в Болонье раздает хлеб в знак протеста против роста цен - РИА Новости, 22.10.2022

Пекарня в Болонье раздает хлеб в знак протеста против роста цен

Обердан Каппа, владелец пекарни в итальянском городе Болонья, бесплатно раздает хлеб всем желающим.

2022-10-22T11:12

2022-10-22T11:12

2022-10-22T11:12

болонья

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малый бизнес в условиях финансового кризиса

европа

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энергетический кризис

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В условиях энергетического кризиса предприниматели оказались наиболее уязвимой категорией. Акция направлена на привлечение внимания к проблемам малого бизнеса.Обердан открыл свою пекарню в 2015 году, но с финансовыми трудностями столкнулся впервые. Несмотря на большое количество клиентов, доходы сильно упали. По словам Обердана, "затраты на энергию и сырье, которые мы используем, выросли втрое".

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Алиса Абакумова

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Пекарня в Болонье раздает хлеб в знак протеста против роста цен Обердан Каппа, владелец пекарни в итальянском городе Болонья, бесплатно раздает хлеб всем желающим. В условиях энергетического кризиса предприниматели оказались наиболее уязвимой категорией. Акция направлена на привлечение внимания к проблемам малого бизнеса. Обердан открыл свою пекарню в 2015 году, но с финансовыми трудностями столкнулся впервые. Несмотря на большое количество клиентов доходы сильно упали. По словам Обердана, "затраты на энергию и сырье, которые мы используем, выросли втрое". 2022-10-22T11:12 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

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