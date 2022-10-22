https://ria.ru/20221022/pekarnya-1825871242.html
Пекарня в Болонье раздает хлеб в знак протеста против роста цен
Пекарня в Болонье раздает хлеб в знак протеста против роста цен - РИА Новости, 22.10.2022
Пекарня в Болонье раздает хлеб в знак протеста против роста цен
Обердан Каппа, владелец пекарни в итальянском городе Болонья, бесплатно раздает хлеб всем желающим.
2022-10-22T11:12
2022-10-22T11:12
2022-10-22T11:12
болонья
малый бизнес
малый бизнес в условиях финансового кризиса
европа
италия
энергетический кризис
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В условиях энергетического кризиса предприниматели оказались наиболее уязвимой категорией. Акция направлена на привлечение внимания к проблемам малого бизнеса.Обердан открыл свою пекарню в 2015 году, но с финансовыми трудностями столкнулся впервые. Несмотря на большое количество клиентов, доходы сильно упали. По словам Обердана, "затраты на энергию и сырье, которые мы используем, выросли втрое".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825870396_404:0:1844:1080_1920x0_80_0_0_1fe3a39c8b7a48b2fdcf407a5332caa0.jpg
Пекарня в Болонье раздает хлеб в знак протеста против роста цен
Обердан Каппа, владелец пекарни в итальянском городе Болонья, бесплатно раздает хлеб всем желающим. В условиях энергетического кризиса предприниматели оказались наиболее уязвимой категорией. Акция направлена на привлечение внимания к проблемам малого бизнеса. Обердан открыл свою пекарню в 2015 году, но с финансовыми трудностями столкнулся впервые. Несмотря на большое количество клиентов доходы сильно упали. По словам Обердана, "затраты на энергию и сырье, которые мы используем, выросли втрое".
2022-10-22T11:12
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Болонья, Малый бизнес, Малый бизнес в условиях финансового кризиса, Европа, Италия, Энергетический кризис
Пекарня в Болонье раздает хлеб в знак протеста против роста цен
Обердан Каппа, владелец пекарни в итальянском городе Болонья, бесплатно раздает хлеб всем желающим.