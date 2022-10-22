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Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных - РИА Новости, 22.10.2022
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Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных
Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных - РИА Новости, 22.10.2022
Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных, сообщается... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:35
2022-10-22T12:03
россия
экономика
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных, сообщается на сайте кабмина."Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам", — говорится в пресс-релизе.Как уточнили в кабмине, решение распространяется на предпринимателей, которые одновременно выступают в роли руководителя и единственного учредителя своей компании. Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка рассчитывается со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня демобилизации."Для предоставления налоговых деклараций отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы. Для уплаты налога на профессиональный доход отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до последнего числа (включительно) четвертого месяца после дня окончания военной службы", — уточняет пресс-служба правительства.Также отмечается, что задолженность можно будет оплатить в рассрочку, размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а в дальнейшем можно будет гасить его ежемесячно равными частями.
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россия, экономика, частичная мобилизация в россии
Россия, Экономика, Частичная мобилизация в России
10:35 22.10.2022 (обновлено: 12:03 22.10.2022)
 
Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных, сообщается на сайте кабмина.
"Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам", — говорится в пресс-релизе.
Как уточнили в кабмине, решение распространяется на предпринимателей, которые одновременно выступают в роли руководителя и единственного учредителя своей компании. Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка рассчитывается со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня демобилизации.
"Для предоставления налоговых деклараций отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы. Для уплаты налога на профессиональный доход отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до последнего числа (включительно) четвертого месяца после дня окончания военной службы", — уточняет пресс-служба правительства.
Также отмечается, что задолженность можно будет оплатить в рассрочку, размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а в дальнейшем можно будет гасить его ежемесячно равными частями.
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