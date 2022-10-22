https://ria.ru/20221022/opasnost-1825843320.html

В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости, 22.10.2022

В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 6 ноября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T07:18

2022-10-22T07:18

2022-10-22T07:32

роман старовойт

курская область

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 6 ноября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Губернатор попросил жителей области проявлять бдительность, сообщать о подозрительных гражданах, предметах и беспилотных летательных аппаратах по номеру 112."Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220606/obstrne-1793362463.html

курская область

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роман старовойт, курская область