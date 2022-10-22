https://ria.ru/20221022/oon-1825839052.html

Российский дипломат призвал ООН отреагировать на удар по мосту в Херсоне

Российский дипломат призвал ООН отреагировать на удар по мосту в Херсоне - РИА Новости, 22.10.2022

Российский дипломат призвал ООН отреагировать на удар по мосту в Херсоне

Россия ожидает незамедлительной и адекватной реакции ооновских структур на обстрел Киевом Антоновского моста в Херсоне, в результате которого погибли четыре... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T04:51

2022-10-22T04:51

2022-10-22T04:51

специальная военная операция на украине

федор стржижовский

кирилл стремоусов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

оон

херсон

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ООН, 22 окт – РИА Новости. Россия ожидает незамедлительной и адекватной реакции ооновских структур на обстрел Киевом Антоновского моста в Херсоне, в результате которого погибли четыре человека, в том числе журналист, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский на заседании Четвертого комитета ГА ООН.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били "целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области". Скорее всего, по его словам, была наводка. Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали."В ночь на 21 октября украинские военные целенаправленно атаковали высокоточными натовскими РСЗО HIMARS гражданскую переправу в Херсоне, через которую в тот момент эвакуировали сотрудников местной телерадиокомпании "Таврия" и членов их семей. Погибли четыре человека, включая журналиста Олега Клокова, 10 его коллег получили ранения различной степени тяжести. Есть пострадавшие и среди их родных", - сказал Стржижовский."Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь - в системе ООН", - подчеркнул он.По его словам, Москва исходит из того, что План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и решению проблемы безнаказанности, десятилетие которого будет отмечаться 2 ноября, будет на практике служить заявленным целям.

https://ria.ru/20220316/tochka-u-1778566326.html

https://ria.ru/20220731/obstrel-1806157165.html

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херсон

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федор стржижовский, кирилл стремоусов, россия, следственный комитет россии (ск рф), оон, херсон