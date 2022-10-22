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Российский дипломат призвал ООН отреагировать на удар по мосту в Херсоне - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/oon-1825839052.html
Российский дипломат призвал ООН отреагировать на удар по мосту в Херсоне
Российский дипломат призвал ООН отреагировать на удар по мосту в Херсоне - РИА Новости, 22.10.2022
Российский дипломат призвал ООН отреагировать на удар по мосту в Херсоне
Россия ожидает незамедлительной и адекватной реакции ооновских структур на обстрел Киевом Антоновского моста в Херсоне, в результате которого погибли четыре... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T04:51
2022-10-22T04:51
специальная военная операция на украине
федор стржижовский
кирилл стремоусов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
оон
херсон
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ООН, 22 окт – РИА Новости. Россия ожидает незамедлительной и адекватной реакции ооновских структур на обстрел Киевом Антоновского моста в Херсоне, в результате которого погибли четыре человека, в том числе журналист, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский на заседании Четвертого комитета ГА ООН.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били "целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области". Скорее всего, по его словам, была наводка. Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали."В ночь на 21 октября украинские военные целенаправленно атаковали высокоточными натовскими РСЗО HIMARS гражданскую переправу в Херсоне, через которую в тот момент эвакуировали сотрудников местной телерадиокомпании "Таврия" и членов их семей. Погибли четыре человека, включая журналиста Олега Клокова, 10 его коллег получили ранения различной степени тяжести. Есть пострадавшие и среди их родных", - сказал Стржижовский."Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь - в системе ООН", - подчеркнул он.По его словам, Москва исходит из того, что План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и решению проблемы безнаказанности, десятилетие которого будет отмечаться 2 ноября, будет на практике служить заявленным целям.
https://ria.ru/20220316/tochka-u-1778566326.html
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федор стржижовский, кирилл стремоусов, россия, следственный комитет россии (ск рф), оон, херсон
Специальная военная операция на Украине, Федор Стржижовский, Кирилл Стремоусов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ООН, Херсон
04:51 22.10.2022
 
Российский дипломат призвал ООН отреагировать на удар по мосту в Херсоне

Представитель постпредства: Россия ожидает реакции ООН на обстрел Антоновского моста

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН)
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН). Архивное фото
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ООН, 22 окт – РИА Новости. Россия ожидает незамедлительной и адекватной реакции ооновских структур на обстрел Киевом Антоновского моста в Херсоне, в результате которого погибли четыре человека, в том числе журналист, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский на заседании Четвертого комитета ГА ООН.
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били "целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области". Скорее всего, по его словам, была наводка. Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали.
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"В ночь на 21 октября украинские военные целенаправленно атаковали высокоточными натовскими РСЗО HIMARS гражданскую переправу в Херсоне, через которую в тот момент эвакуировали сотрудников местной телерадиокомпании "Таврия" и членов их семей. Погибли четыре человека, включая журналиста Олега Клокова, 10 его коллег получили ранения различной степени тяжести. Есть пострадавшие и среди их родных", - сказал Стржижовский.
"Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь - в системе ООН", - подчеркнул он.
По его словам, Москва исходит из того, что План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и решению проблемы безнаказанности, десятилетие которого будет отмечаться 2 ноября, будет на практике служить заявленным целям.
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Специальная военная операция на УкраинеФедор СтржижовскийКирилл СтремоусовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ООНХерсон
 
 
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