https://ria.ru/20221022/odessa-1825855459.html
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.10.2022
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
Нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:19
2022-10-22T09:19
2022-10-22T09:26
в мире
одесская область
украина
днепр (город)
ровно
владимир зеленский
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua"."В Одесской области сообщают об ударе по объекту энергетической инфраструктуры", — говорится в публикации в Telegram-канале СМИ.По данным телеканала "Прямой", взрывы раздались в Хмельницкой области, а также в Днепре, Ровно и Луцке. Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба, в свою очередь, заявил, что в Киеве работает ПВО.В субботу утром на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221022/vzryvy-1825853433.html
одесская область
украина
днепр (город)
ровно
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, днепр (город), ровно, владимир зеленский, киев
В мире, Одесская область, Украина, Днепр (город), Ровно, Владимир Зеленский, Киев
09:19 22.10.2022 (обновлено: 09:26 22.10.2022)
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Одесской области поражен объект энергетической инфраструктуры