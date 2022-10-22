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В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.10.2022
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В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.10.2022
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
Нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:19
2022-10-22T09:26
в мире
одесская область
украина
днепр (город)
ровно
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua"."В Одесской области сообщают об ударе по объекту энергетической инфраструктуры", — говорится в публикации в Telegram-канале СМИ.По данным телеканала "Прямой", взрывы раздались в Хмельницкой области, а также в Днепре, Ровно и Луцке. Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба, в свою очередь, заявил, что в Киеве работает ПВО.В субботу утром на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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одесская область
украина
днепр (город)
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в мире, одесская область, украина, днепр (город), ровно, владимир зеленский, киев
В мире, Одесская область, Украина, Днепр (город), Ровно, Владимир Зеленский, Киев
09:19 22.10.2022 (обновлено: 09:26 22.10.2022)
 
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Страна.ua": в Одесской области поражен объект энергетической инфраструктуры

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".
"В Одесской области сообщают об ударе по объекту энергетической инфраструктуры", — говорится в публикации в Telegram-канале СМИ.
По данным телеканала "Прямой", взрывы раздались в Хмельницкой области, а также в Днепре, Ровно и Луцке.
Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба, в свою очередь, заявил, что в Киеве работает ПВО.
В субботу утром на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
09:05Специальная военная операция на Украине
В Хмельницкой области на западе Украины слышны взрывы
 
В миреОдесская областьУкраинаДнепр (город)РовноВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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