https://ria.ru/20221022/odessa-1825855459.html

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.10.2022

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ

Нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T09:19

2022-10-22T09:19

2022-10-22T09:26

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua"."В Одесской области сообщают об ударе по объекту энергетической инфраструктуры", — говорится в публикации в Telegram-канале СМИ.По данным телеканала "Прямой", взрывы раздались в Хмельницкой области, а также в Днепре, Ровно и Луцке. Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба, в свою очередь, заявил, что в Киеве работает ПВО.В субботу утром на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221022/vzryvy-1825853433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесская область, украина, днепр (город), ровно, владимир зеленский, киев