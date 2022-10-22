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Украинские войска обстреляли Докучаевск 152-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/obstrel-1825980488.html
Украинские войска обстреляли Докучаевск 152-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Докучаевск 152-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск 152-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпустив по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T23:32
2022-10-22T23:32
специальная военная операция на украине
в мире
докучаевск
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпустив по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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докучаевск
донецкая народная республика
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в мире, докучаевск, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Докучаевск, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
23:32 22.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Докучаевск 152-миллиметровыми снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Докучаевску пять 152-миллиметровых снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазрушенная стена дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области
Разрушенная стена дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенная стена дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпустив по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Херсон - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
15:33Специальная военная операция на Украине
Жителей Херсона призвали немедленно переправиться на левый берег Днепра
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДокучаевскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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