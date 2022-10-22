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Украинские войска обстреляли Докучаевск 152-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Докучаевск 152-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск 152-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпустив по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T23:32
2022-10-22T23:32
2022-10-22T23:32
специальная военная операция на украине
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докучаевск
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украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпустив по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221022/kherson-1825913730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Докучаевск 152-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Докучаевску пять 152-миллиметровых снарядов