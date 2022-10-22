https://ria.ru/20221022/obstrel-1825980488.html

Украинские войска обстреляли Докучаевск 152-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Докучаевск 152-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 22.10.2022

Украинские войска обстреляли Докучаевск 152-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпустив по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T23:32

2022-10-22T23:32

2022-10-22T23:32

специальная военная операция на украине

в мире

докучаевск

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, выпустив по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221022/kherson-1825913730.html

докучаевск

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, докучаевск, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины