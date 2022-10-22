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ВВС Израиля повредили сирийскую радиолокационную станцию - РИА Новости, 22.10.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221022/obstrel-1825971492.html
ВВС Израиля повредили сирийскую радиолокационную станцию
ВВС Израиля повредили сирийскую радиолокационную станцию - РИА Новости, 22.10.2022
ВВС Израиля повредили сирийскую радиолокационную станцию
Самолеты ВВС Израиля поразили радиолокационную станцию ВС Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димас, сообщил замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T22:08
2022-10-22T22:08
война в сирии
в мире
сирия
ввс израиля
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля поразили радиолокационную станцию ВС Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димас, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."Авиационными ударами ВВС Израиля поражена радиолокационная станция YLC-6M вооруженных сил САР и взлетно-посадочная полоса аэропорта Димас", - говорится в сообщении.Добавляется, что потерь среди личного состава нет.
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в мире, сирия, ввс израиля
Война в Сирии, В мире, Сирия, ВВС Израиля
22:08 22.10.2022
 
ВВС Израиля повредили сирийскую радиолокационную станцию

ВВС Израиля поразили радиолокационную станцию САР и посадочную полосу аэропорта Димас

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в медиабанкСирийская радиолокационная станция
Сирийская радиолокационная станция - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирийская радиолокационная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля поразили радиолокационную станцию ВС Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димас, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"Авиационными ударами ВВС Израиля поражена радиолокационная станция YLC-6M вооруженных сил САР и взлетно-посадочная полоса аэропорта Димас", - говорится в сообщении.
Добавляется, что потерь среди личного состава нет.
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