https://ria.ru/20221022/obstrel-1825971492.html

ВВС Израиля повредили сирийскую радиолокационную станцию

ВВС Израиля повредили сирийскую радиолокационную станцию - РИА Новости, 22.10.2022

ВВС Израиля повредили сирийскую радиолокационную станцию

Самолеты ВВС Израиля поразили радиолокационную станцию ВС Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димас, сообщил замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T22:08

2022-10-22T22:08

2022-10-22T22:08

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля поразили радиолокационную станцию ВС Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димас, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."Авиационными ударами ВВС Израиля поражена радиолокационная станция YLC-6M вооруженных сил САР и взлетно-посадочная полоса аэропорта Димас", - говорится в сообщении.Добавляется, что потерь среди личного состава нет.

https://ria.ru/20220917/siriya-1817602067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, ввс израиля