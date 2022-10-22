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Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 22.10.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T18:02

2022-10-22T18:02

2022-10-22T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский и Никитовский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.57 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили по Зайцеву семь снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221022/kherson-1825913730.html

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

https://ria.ru/20221008/nasams-1821938794.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, сцкк, нато, вооруженные силы украины, украина