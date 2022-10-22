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Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/obstrel-1825939400.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T18:02
2022-10-22T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
россия
сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский и Никитовский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.57 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили по Зайцеву семь снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221022/kherson-1825913730.html
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, сцкк, нато, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина
18:02 22.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке, Ясиноватой и Зайцеву 12 снарядов

© Фото : ДНР ОнлайнДом, обстрелянный украинскими войсками, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный украинскими войсками, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Дом, обстрелянный украинскими войсками, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский и Никитовский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.57 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Жителей Херсона призвали немедленно переправиться на левый берег Днепра
Кроме того, украинские войска выпустили по Зайцеву семь снарядов калибром 122 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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8 октября, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСЦККНАТОВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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