https://ria.ru/20221022/obstrel-1825926562.html

В селе Запорожское обесточены около десяти тысяч абонентов

В селе Запорожское обесточены около десяти тысяч абонентов - РИА Новости, 22.10.2022

В селе Запорожское обесточены около десяти тысяч абонентов

Около 10 тысяч абонентов остались без электроэнергии в результате обстрела села Запорожское в ЛНР со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:33

2022-10-22T16:33

2022-10-22T16:33

специальная военная операция на украине

в мире

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ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Около 10 тысяч абонентов остались без электроэнергии в результате обстрела села Запорожское в ЛНР со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО HIMARS, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Запорожское (Старобельский район) с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено три ракеты типа M31 GMLRS), повреждено восемь одноэтажных жилых домов и подстанция Старобельская 110 кВ. Без электроснабжения осталось около 10 тысяч абонентов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ЛНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле электроподстанции в районе населенного пункта Запорожское на окраине города Старобельск со стороны украинских войск с применением ракет из американских РСЗО HIMARS.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221022/shebekino-1825900415.html

луганская народная республика

сша

старобельск

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, сша, старобельск, сцкк, bae systems, lockheed martin , вооруженные силы украины, украина