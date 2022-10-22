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В селе Запорожское обесточены около десяти тысяч абонентов - РИА Новости, 22.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/obstrel-1825926562.html
В селе Запорожское обесточены около десяти тысяч абонентов
В селе Запорожское обесточены около десяти тысяч абонентов - РИА Новости, 22.10.2022
В селе Запорожское обесточены около десяти тысяч абонентов
Около 10 тысяч абонентов остались без электроэнергии в результате обстрела села Запорожское в ЛНР со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:33
2022-10-22T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сша
старобельск
сцкк
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Около 10 тысяч абонентов остались без электроэнергии в результате обстрела села Запорожское в ЛНР со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО HIMARS, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Запорожское (Старобельский район) с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено три ракеты типа M31 GMLRS), повреждено восемь одноэтажных жилых домов и подстанция Старобельская 110 кВ. Без электроснабжения осталось около 10 тысяч абонентов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ЛНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле электроподстанции в районе населенного пункта Запорожское на окраине города Старобельск со стороны украинских войск с применением ракет из американских РСЗО HIMARS.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221022/shebekino-1825900415.html
луганская народная республика
сша
старобельск
украина
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в мире, луганская народная республика, сша, старобельск, сцкк, bae systems, lockheed martin , вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, США, Старобельск, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin , Вооруженные силы Украины, Украина
16:33 22.10.2022
 
В селе Запорожское обесточены около десяти тысяч абонентов

Около десяти тысяч абонентов остались без света после обстрела Запорожского со стороны ВСУ

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в медиабанкОпора высоковольтной ЛЭП
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Около 10 тысяч абонентов остались без электроэнергии в результате обстрела села Запорожское в ЛНР со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО HIMARS, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Запорожское (Старобельский район) с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено три ракеты типа M31 GMLRS), повреждено восемь одноэтажных жилых домов и подстанция Старобельская 110 кВ. Без электроснабжения осталось около 10 тысяч абонентов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ЛНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле электроподстанции в районе населенного пункта Запорожское на окраине города Старобельск со стороны украинских войск с применением ракет из американских РСЗО HIMARS.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСШАСтаробельскСЦККBAE SystemsLockheed MartinВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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