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В селе Запорожское обесточены около десяти тысяч абонентов
В селе Запорожское обесточены около десяти тысяч абонентов - РИА Новости, 22.10.2022
В селе Запорожское обесточены около десяти тысяч абонентов
Около 10 тысяч абонентов остались без электроэнергии в результате обстрела села Запорожское в ЛНР со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:33
2022-10-22T16:33
2022-10-22T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сша
старобельск
сцкк
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Около 10 тысяч абонентов остались без электроэнергии в результате обстрела села Запорожское в ЛНР со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО HIMARS, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Запорожское (Старобельский район) с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено три ракеты типа M31 GMLRS), повреждено восемь одноэтажных жилых домов и подстанция Старобельская 110 кВ. Без электроснабжения осталось около 10 тысяч абонентов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ЛНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле электроподстанции в районе населенного пункта Запорожское на окраине города Старобельск со стороны украинских войск с применением ракет из американских РСЗО HIMARS.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, сша, старобельск, сцкк, bae systems, lockheed martin , вооруженные силы украины, украина
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В селе Запорожское обесточены около десяти тысяч абонентов
Около десяти тысяч абонентов остались без света после обстрела Запорожского со стороны ВСУ