https://ria.ru/20221022/obstrel-1825920165.html
Украинские войска выпустили по Сватово две ракеты из HIMARS
Украинские войска выпустили по Сватово две ракеты из HIMARS - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские войска выпустили по Сватово две ракеты из HIMARS
Украинские войска в 14.58 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в ЛНР, разрушено одно домостроение, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:03
2022-10-22T16:03
2022-10-22T16:03
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
луганская народная республика
сша
сцкк
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска в 14.58 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в ЛНР, разрушено одно домостроение, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.58 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). В результате обстрела разрушено одно частное домостроение. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщили в представительстве.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221022/shebekino-1825900415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска выпустили по Сватово две ракеты из HIMARS
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Сватово две ракеты из HIMARS, разрушен дом