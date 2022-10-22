https://ria.ru/20221022/obstrel-1825920165.html

Украинские войска выпустили по Сватово две ракеты из HIMARS

Украинские войска выпустили по Сватово две ракеты из HIMARS - РИА Новости, 22.10.2022

Украинские войска выпустили по Сватово две ракеты из HIMARS

Украинские войска в 14.58 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в ЛНР, разрушено одно домостроение, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:03

2022-10-22T16:03

2022-10-22T16:03

специальная военная операция на украине

в мире

сватово

луганская народная республика

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сцкк

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ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска в 14.58 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в ЛНР, разрушено одно домостроение, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.58 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). В результате обстрела разрушено одно частное домостроение. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщили в представительстве.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221022/shebekino-1825900415.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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