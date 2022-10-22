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ВСУ обстреляли электроподстанцию в Старобельске - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/obstrel-1825858962.html
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Старобельске
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Старобельске - РИА Новости, 22.10.2022
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Старобельске
Украинские войска обстреляли Старобельск в ЛНР, выпущено три ракеты из американской РСЗО HIMARS по электроподстанции, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:48
2022-10-22T09:48
специальная военная операция на украине
в мире
сша
старобельск
луганская народная республика
lockheed martin
bae systems
сцкк
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ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Старобельск в ЛНР, выпущено три ракеты из американской РСЗО HIMARS по электроподстанции, сообщило представительство республики в СЦКК."В 08.25 ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли ракетный удар с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты) по электроподстанции в районе поселка Запорожское на окраине города Старобельск", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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сша
старобельск
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в мире, сша, старобельск, луганская народная республика, lockheed martin , bae systems, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Старобельск, Луганская Народная Республика, Lockheed Martin , BAE Systems, СЦКК
09:48 22.10.2022
 
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Старобельске

ВСУ обстреляли электроподстанцию в Старобельске из HIMARS

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВыбитые в результате обстрела ВСУ стекла
Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Старобельск в ЛНР, выпущено три ракеты из американской РСЗО HIMARS по электроподстанции, сообщило представительство республики в СЦКК.
"В 08.25 ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли ракетный удар с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты) по электроподстанции в районе поселка Запорожское на окраине города Старобельск", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
Хирурги в полевом госпитале в ЛНР о ранениях бойцов на передовой - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаLockheed MartinBAE SystemsСЦКК
 
 
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