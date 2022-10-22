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В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/nikolaev-1825977966.html
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2022
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаеве и области, говорится в сообщении Николаевской областной военной администрации в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T23:11
2022-10-22T23:11
специальная военная операция на украине
украина
николаев (украина)
николаевская область
в мире
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаеве и области, говорится в сообщении Николаевской областной военной администрации в Telegram-канале.Воздушная тревога объявлена и в Николаеве, информацию подтвердил мэр города Александр Сенкевич.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.
https://ria.ru/20221010/udary_infrastruktura-1822760102.html
украина
николаев (украина)
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украина, николаев (украина), николаевская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаев (Украина), Николаевская область, В мире
23:11 22.10.2022
 
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу

Николаевская областная военная администрация сообщила о воздушной тревоге в регионе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаеве и области, говорится в сообщении Николаевской областной военной администрации в Telegram-канале.
"Воздушная тревога! Вся область", - сообщил в своем Telegram-канале глава областной администрации Виталий Ким.
Воздушная тревога объявлена и в Николаеве, информацию подтвердил мэр города Александр Сенкевич.
В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНиколаев (Украина)Николаевская областьВ мире
 
 
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