https://ria.ru/20221022/nikolaev-1825977966.html

В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2022

В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаеве и области, говорится в сообщении Николаевской областной военной администрации в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T23:11

2022-10-22T23:11

2022-10-22T23:11

специальная военная операция на украине

украина

николаев (украина)

николаевская область

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаеве и области, говорится в сообщении Николаевской областной военной администрации в Telegram-канале.Воздушная тревога объявлена и в Николаеве, информацию подтвердил мэр города Александр Сенкевич.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.

https://ria.ru/20221010/udary_infrastruktura-1822760102.html

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николаевская область

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