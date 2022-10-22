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Мэр украинского Николаева призвал жителей покинуть город - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/nikolaev-1825949705.html
Мэр украинского Николаева призвал жителей покинуть город
Мэр украинского Николаева призвал жителей покинуть город - РИА Новости, 22.10.2022
Мэр украинского Николаева призвал жителей покинуть город
Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей выехать из города из-за разрушений, не возвращаться до завершения активных боевых действий на территории... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T19:03
2022-10-22T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаев (украина)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей выехать из города из-за разрушений, не возвращаться до завершения активных боевых действий на территории Украины."Постоянно напоминаю николаевцам о том, что все еще есть опасность разрушения их домов и, главное, разрушение инфраструктуры, отсутствие которой будет им мешать жить нормальной жизнью. И главное – можем потерять жизнь, самое ценное, что есть. Продолжаю говорить всем людям, которые не задействованы в управлении критической инфраструктуры, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий в нашем государстве", - сказал Сенкевич в видео-интервью изданию "Суспільне".Он также порекомендовал каждому, кто принял решение оставаться в городе, сделать запас воды и еды на неделю. По его словам, каждому нужно иметь "план Б", чтобы в случае эвакуации из города было куда выехать, в том случае, если власти не смогут обеспечить процесс отопления. Чиновник отметил, что поставлена задача в каждом районе города обустроить помещения с кроватями и отоплением для пребывания граждан.По его словам, власти планируют полноценно запустить отопление в многоэтажных зданиях. В тоже время сейчас жителям частного сектора, которые проживают в домах, власти предоставляют дрова и буржуйки для прохождения отопительного сезона.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабмин Украины утвердил программу о закупке дров и мобильных металлических печей, называемых "буржуйками", для прифронтовых регионов, на что предусмотрено 563 миллионов гривен ($15,2 миллиона).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221022/elektrichestvo-1825860120.html
https://ria.ru/20221010/udary_infrastruktura-1822760102.html
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в мире, украина, николаев (украина), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаев (Украина), Вооруженные силы РФ, Россия
19:03 22.10.2022 (обновлено: 19:07 22.10.2022)
 
Мэр украинского Николаева призвал жителей покинуть город

Мэр украинского Николаева Сенкевич призвал жителей покинуть город до конца боевых действий

© AP Photo / Petros GiannakourisУкраинский танк на окраине Николаева
Украинский танк на окраине Николаева - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Украинский танк на окраине Николаева. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей выехать из города из-за разрушений, не возвращаться до завершения активных боевых действий на территории Украины.
"Постоянно напоминаю николаевцам о том, что все еще есть опасность разрушения их домов и, главное, разрушение инфраструктуры, отсутствие которой будет им мешать жить нормальной жизнью. И главное – можем потерять жизнь, самое ценное, что есть. Продолжаю говорить всем людям, которые не задействованы в управлении критической инфраструктуры, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий в нашем государстве", - сказал Сенкевич в видео-интервью изданию "Суспільне".
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
09:54
В четырех регионах Украины ограничат подачу электроэнергии
Он также порекомендовал каждому, кто принял решение оставаться в городе, сделать запас воды и еды на неделю. По его словам, каждому нужно иметь "план Б", чтобы в случае эвакуации из города было куда выехать, в том случае, если власти не смогут обеспечить процесс отопления. Чиновник отметил, что поставлена задача в каждом районе города обустроить помещения с кроватями и отоплением для пребывания граждан.
По его словам, власти планируют полноценно запустить отопление в многоэтажных зданиях. В тоже время сейчас жителям частного сектора, которые проживают в домах, власти предоставляют дрова и буржуйки для прохождения отопительного сезона.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабмин Украины утвердил программу о закупке дров и мобильных металлических печей, называемых "буржуйками", для прифронтовых регионов, на что предусмотрено 563 миллионов гривен ($15,2 миллиона).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаев (Украина)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
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