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В Николаевской области поражены два объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 22.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Николаевской области поражены два объекта критической инфраструктуры
В Николаевской области поражены два объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 22.10.2022
В Николаевской области поражены два объекта критической инфраструктуры
Два объекта критической инфраструктуры поражены в Николаевской области, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на данные командования украинских... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:23
2022-10-22T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
николаев (украина)
украина
кировоградская область
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Два объекта критической инфраструктуры поражены в Николаевской области, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на данные командования украинских войск в регионе.В своем Telegram-канале он также подтвердил поражения объектов инфраструктуры в Одесской и Кировоградской областях, о чем уже ранее сообщали местные власти.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.
https://ria.ru/20221022/povrezhdeniya-1825879380.html
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в мире, николаевская область, николаев (украина), украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Николаев (Украина), Украина, Кировоградская область
13:23 22.10.2022
 
В Николаевской области поражены два объекта критической инфраструктуры

Мэр Николаева Сенкевич сообщил о поражении двух объектов критической инфраструктуры

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Два объекта критической инфраструктуры поражены в Николаевской области, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на данные командования украинских войск в регионе.
В своем Telegram-канале он также подтвердил поражения объектов инфраструктуры в Одесской и Кировоградской областях, о чем уже ранее сообщали местные власти.
В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьНиколаев (Украина)УкраинаКировоградская область
 
 
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