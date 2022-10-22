https://ria.ru/20221022/nikolaev-1825889695.html
В Николаевской области поражены два объекта критической инфраструктуры
В Николаевской области поражены два объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 22.10.2022
В Николаевской области поражены два объекта критической инфраструктуры
Два объекта критической инфраструктуры поражены в Николаевской области, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на данные командования украинских... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:23
2022-10-22T13:23
2022-10-22T13:23
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Два объекта критической инфраструктуры поражены в Николаевской области, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на данные командования украинских войск в регионе.В своем Telegram-канале он также подтвердил поражения объектов инфраструктуры в Одесской и Кировоградской областях, о чем уже ранее сообщали местные власти.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.
https://ria.ru/20221022/povrezhdeniya-1825879380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Николаевской области поражены два объекта критической инфраструктуры
Мэр Николаева Сенкевич сообщил о поражении двух объектов критической инфраструктуры