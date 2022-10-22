https://ria.ru/20221022/neftekhranilische-1825894191.html

Российские войска уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области

Российские войска уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - РИА Новости, 22.10.2022

Российские войска уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области

Российские войска уничтожили в Днепропетровской области нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники объединенной группировки украинских войск... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:51

2022-10-22T13:51

2022-10-22T13:51

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

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алексеевка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили в Днепропетровской области нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники объединенной группировки украинских войск "Днепр", сообщило в субботу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ "Днепр", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20221022/ataka-1825891878.html

днепропетровская область

россия

алексеевка

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Варвара Скокшина

в мире, днепропетровская область, россия, алексеевка, вооруженные силы украины