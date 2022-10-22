https://ria.ru/20221022/neftekhranilische-1825894191.html
Российские войска уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области
Российские войска уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - РИА Новости, 22.10.2022
Российские войска уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области
Российские войска уничтожили в Днепропетровской области нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники объединенной группировки украинских войск... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:51
2022-10-22T13:51
2022-10-22T13:51
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили в Днепропетровской области нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники объединенной группировки украинских войск "Днепр", сообщило в субботу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ "Днепр", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221022/ataka-1825891878.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, россия, алексеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Алексеевка, Вооруженные силы Украины
Российские войска уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области
В Днепропетровской области уничтожили нефтехранилище с топливом для украинских войск