https://ria.ru/20221022/nebenzya-1825836444.html

Небензя рассказал об украинских диверсиях на территории России

Небензя рассказал об украинских диверсиях на территории России - РИА Новости, 22.10.2022

Небензя рассказал об украинских диверсиях на территории России

Киев при кураторстве Запада давно применяет террористические методы на российской территории, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T02:56

2022-10-22T02:56

2022-10-22T07:43

василий небензя

киев

россия

украина

совет безопасности оон

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ООН, 22 окт – РИА Новости. Киев при кураторстве Запада давно применяет террористические методы на российской территории, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.Примеров этому, по словам Небензи, масса, "но апогеем их усилий стал теракт на Крымском мосту 8 октября, совершенный украинскими спецслужбами".Дипломат напомнил, что при взрыве на Крымском мосту погибли четыре человека."Украинские официальные лица, включая вице-премьера, главу министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, открыто "смаковали" это преступление. Восторженные сообщения были опубликованы и на официальном аккаунте минобороны Украины", - указал Небензя.Постпред отметил, что хотя киевский режим, "одернутый своими западными хозяевами", попытался "перевести стрелки" на Россию, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом подтвердил, что за нападениями на Крымский мост и Белгородскую область стоит Киев.Ранее президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что киевский режим создает бандитское подполье, засылает людей на российскую территорию, чтобы устраивать диверсии. Он упомянул то, что "именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту", и отметил, что Россия пресекла теракты и в других регионах.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Задержаны восемь подозреваемых.

https://ria.ru/20221022/nebenzya-1825833189.html

https://ria.ru/20221012/rezolyutsiya-1823547673.html

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василий небензя, киев, россия, украина, совет безопасности оон