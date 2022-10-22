https://ria.ru/20221022/nebenzya-1825833189.html
Небензя не стал слушать постпреда Украины в Совбезе ООН
Небензя не стал слушать постпреда Украины в Совбезе ООН - РИА Новости, 22.10.2022
Небензя не стал слушать постпреда Украины в Совбезе ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не стал слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который недавно позволил себе переход на личности в... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T01:26
2022-10-22T01:26
2022-10-22T01:41
василий небензя
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ООН, 22 окт – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя не стал слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который недавно позволил себе переход на личности в отношении российских дипломатов.Постпред напомнил о недавних оскорбительных комментариях Кислицы в адрес российских дипломатов в соцсетях."К сожалению, подобные выходки отражают сегодняшнее состояние украинской дипломатии и являются свидетельством неспособности и неготовности Киева к какому-либо диалогу, не говоря уже о цивилизованном", - указал он.Ранее Кислица опубликовал в своем Twitter комментарий, в котором назвал логику Москвы "дебильной", а зампостпреда России Дмитрия Полянского - "одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН".Полянский в ответ заметил, что Кислице "до дна осталось еще немного", напомнил, что дипломаты не должны переходить на личности, а также выразил мнение, что таким поведением украинский постпред унижает лишь себя и свою страну, "иллюстрируя, почему Украина находится там, где она сейчас — в тупике".
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василий небензя, сергей кислица, украина, россия, киев, совет безопасности оон
Василий Небензя, Сергей Кислица, Украина, Россия, Киев, Совет Безопасности ООН
01:26 22.10.2022 (обновлено: 01:41 22.10.2022)
Небензя не стал слушать постпреда Украины в Совбезе ООН
Постпред России Небензя не стал слушать в СБ ООН выступление украинского коллеги Кислицы
ООН, 22 окт – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя не стал слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который недавно позволил себе переход на личности в отношении российских дипломатов.
"Прежде чем завершить, хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах СБ и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду", - сказал Небензя.
Постпред напомнил о недавних оскорбительных комментариях Кислицы в адрес российских дипломатов в соцсетях.
"К сожалению, подобные выходки отражают сегодняшнее состояние украинской дипломатии и являются свидетельством неспособности и неготовности Киева
к какому-либо диалогу, не говоря уже о цивилизованном", - указал он.
Ранее Кислица опубликовал в своем Twitter комментарий, в котором назвал логику Москвы "дебильной", а зампостпреда России Дмитрия Полянского - "одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН".
Полянский в ответ заметил, что Кислице "до дна осталось еще немного", напомнил, что дипломаты не должны переходить на личности, а также выразил мнение, что таким поведением украинский постпред унижает лишь себя и свою страну, "иллюстрируя, почему Украина находится там, где она сейчас — в тупике".