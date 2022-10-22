Рейтинг@Mail.ru
Небензя не стал слушать постпреда Украины в Совбезе ООН - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221022/nebenzya-1825833189.html
Небензя не стал слушать постпреда Украины в Совбезе ООН
Небензя не стал слушать постпреда Украины в Совбезе ООН - РИА Новости, 22.10.2022
Небензя не стал слушать постпреда Украины в Совбезе ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не стал слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который недавно позволил себе переход на личности в... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T01:26
2022-10-22T01:41
василий небензя
сергей кислица
украина
россия
киев
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581332_0:36:2868:1649_1920x0_80_0_0_d1d68d115a254d1fedd7e5ea9bc51b41.jpg
ООН, 22 окт – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя не стал слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который недавно позволил себе переход на личности в отношении российских дипломатов.Постпред напомнил о недавних оскорбительных комментариях Кислицы в адрес российских дипломатов в соцсетях."К сожалению, подобные выходки отражают сегодняшнее состояние украинской дипломатии и являются свидетельством неспособности и неготовности Киева к какому-либо диалогу, не говоря уже о цивилизованном", - указал он.Ранее Кислица опубликовал в своем Twitter комментарий, в котором назвал логику Москвы "дебильной", а зампостпреда России Дмитрия Полянского - "одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН".Полянский в ответ заметил, что Кислице "до дна осталось еще немного", напомнил, что дипломаты не должны переходить на личности, а также выразил мнение, что таким поведением украинский постпред унижает лишь себя и свою страну, "иллюстрируя, почему Украина находится там, где она сейчас — в тупике".
https://ria.ru/20221022/reaktsiya-1825831979.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581332_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_2e439e13cd89943f9c6930febe50db9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий небензя, сергей кислица, украина, россия, киев, совет безопасности оон
Василий Небензя, Сергей Кислица, Украина, Россия, Киев, Совет Безопасности ООН
01:26 22.10.2022 (обновлено: 01:41 22.10.2022)
 
Небензя не стал слушать постпреда Украины в Совбезе ООН

Постпред России Небензя не стал слушать в СБ ООН выступление украинского коллеги Кислицы

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 окт – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя не стал слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который недавно позволил себе переход на личности в отношении российских дипломатов.
"Прежде чем завершить, хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах СБ и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду", - сказал Небензя.
Постпред напомнил о недавних оскорбительных комментариях Кислицы в адрес российских дипломатов в соцсетях.
"К сожалению, подобные выходки отражают сегодняшнее состояние украинской дипломатии и являются свидетельством неспособности и неготовности Киева к какому-либо диалогу, не говоря уже о цивилизованном", - указал он.
Ранее Кислица опубликовал в своем Twitter комментарий, в котором назвал логику Москвы "дебильной", а зампостпреда России Дмитрия Полянского - "одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН".
Полянский в ответ заметил, что Кислице "до дна осталось еще немного", напомнил, что дипломаты не должны переходить на личности, а также выразил мнение, что таким поведением украинский постпред унижает лишь себя и свою страну, "иллюстрируя, почему Украина находится там, где она сейчас — в тупике".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
00:50
Небензя заявил об истерике Запада из-за недавних ударов по Украине
 
Василий НебензяСергей КислицаУкраинаРоссияКиевСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала