Рейтинг@Mail.ru
Политик из Франции: теракты на газопроводах показали, на что способна НАТО - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221022/nato-1825964232.html
Политик из Франции: теракты на газопроводах показали, на что способна НАТО
Политик из Франции: теракты на газопроводах показали, на что способна НАТО - РИА Новости, 22.10.2022
Политик из Франции: теракты на газопроводах показали, на что способна НАТО
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что теракты на "Северных потоках", которые, вероятно, являются американской диверсией,... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T20:56
2022-10-22T21:48
алексей миллер
россия
франция
европа
нато
газпром
патриот
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_14b4d1611dd74a090e6849efdeb3a499.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что теракты на "Северных потоках", которые, вероятно, являются американской диверсией, продемонстрировали способности НАТО на худшее, в том числе на действия под ложным флагом."Диверсии, крайне вероятно, со стороны американцев на газопроводах "Северный поток" продемонстрировали, на что способна НАТО", - написал он в Twitter.По мнению Филиппо, альянс способен на худшее, в частности, на применение ядерного оружия под ложным флагом, чтобы конфликт приобрел более массовый характер."Они способны на худшее, вплоть до применения под ложным флагом ядерного оружия, чтобы глобализировать конфликт", - написал лидер движения.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.Глава "Газпрома" Алексей Миллер на прошлой неделе говорил, в частности, что восстановление работы "Северного потока" может потребовать строительства нового участка, так как после разрушения надо отрезать большой кусок трубы, а также новой компрессорной станции под российские турбины, так как возникшие из-за санкций Запада проблемы с турбинами Siemens так и не были решены, и гораздо быстрее построить все заново.Он также отмечал, что "Северный поток" на сотни километров, в частности, в сторону России, заполнен морской водой. А в целом восстановление поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" займет не один год, говорил глава "Газпрома".
https://ria.ru/20221021/terakt-1825662555.html
https://ria.ru/20221021/germaniya-1825475123.html
россия
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_36:0:1243:905_1920x0_80_0_0_72198517fc739a28f78755a75348c77f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей миллер, россия, франция, европа, нато, газпром, патриот, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Алексей Миллер, Россия, Франция, Европа, НАТО, Газпром, Патриот, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
20:56 22.10.2022 (обновлено: 21:48 22.10.2022)
 
Политик из Франции: теракты на газопроводах показали, на что способна НАТО

Французский политик Филиппо: теракты на "Северных потоках" показали, на что способна НАТО

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что теракты на "Северных потоках", которые, вероятно, являются американской диверсией, продемонстрировали способности НАТО на худшее, в том числе на действия под ложным флагом.
"Диверсии, крайне вероятно, со стороны американцев на газопроводах "Северный поток" продемонстрировали, на что способна НАТО", - написал он в Twitter.
По мнению Филиппо, альянс способен на худшее, в частности, на применение ядерного оружия под ложным флагом, чтобы конфликт приобрел более массовый характер.
"Они способны на худшее, вплоть до применения под ложным флагом ядерного оружия, чтобы глобализировать конфликт", - написал лидер движения.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 13:51
Истина о терактах на "Северных потоках" удивит Европу, заявил Песков
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на прошлой неделе говорил, в частности, что восстановление работы "Северного потока" может потребовать строительства нового участка, так как после разрушения надо отрезать большой кусок трубы, а также новой компрессорной станции под российские турбины, так как возникшие из-за санкций Запада проблемы с турбинами Siemens так и не были решены, и гораздо быстрее построить все заново.
Он также отмечал, что "Северный поток" на сотни километров, в частности, в сторону России, заполнен морской водой. А в целом восстановление поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" займет не один год, говорил глава "Газпрома".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 08:00
В Германии пытаются свалить на Россию подрыв "Северного потока"
 
Алексей МиллерРоссияФранцияЕвропаНАТОГазпромПатриотСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала