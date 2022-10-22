https://ria.ru/20221022/nato-1825964232.html

Политик из Франции: теракты на газопроводах показали, на что способна НАТО

Политик из Франции: теракты на газопроводах показали, на что способна НАТО - РИА Новости, 22.10.2022

Политик из Франции: теракты на газопроводах показали, на что способна НАТО

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что теракты на "Северных потоках", которые, вероятно, являются американской диверсией,... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T20:56

2022-10-22T20:56

2022-10-22T21:48

алексей миллер

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франция

европа

нато

газпром

патриот

северный поток

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что теракты на "Северных потоках", которые, вероятно, являются американской диверсией, продемонстрировали способности НАТО на худшее, в том числе на действия под ложным флагом."Диверсии, крайне вероятно, со стороны американцев на газопроводах "Северный поток" продемонстрировали, на что способна НАТО", - написал он в Twitter.По мнению Филиппо, альянс способен на худшее, в частности, на применение ядерного оружия под ложным флагом, чтобы конфликт приобрел более массовый характер."Они способны на худшее, вплоть до применения под ложным флагом ядерного оружия, чтобы глобализировать конфликт", - написал лидер движения.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.Глава "Газпрома" Алексей Миллер на прошлой неделе говорил, в частности, что восстановление работы "Северного потока" может потребовать строительства нового участка, так как после разрушения надо отрезать большой кусок трубы, а также новой компрессорной станции под российские турбины, так как возникшие из-за санкций Запада проблемы с турбинами Siemens так и не были решены, и гораздо быстрее построить все заново.Он также отмечал, что "Северный поток" на сотни километров, в частности, в сторону России, заполнен морской водой. А в целом восстановление поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" займет не один год, говорил глава "Газпрома".

https://ria.ru/20221021/terakt-1825662555.html

https://ria.ru/20221021/germaniya-1825475123.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

алексей миллер, россия, франция, европа, нато, газпром, патриот, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"