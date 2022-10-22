https://ria.ru/20221022/nato-1825964232.html
Политик из Франции: теракты на газопроводах показали, на что способна НАТО
Политик из Франции: теракты на газопроводах показали, на что способна НАТО - РИА Новости, 22.10.2022
Политик из Франции: теракты на газопроводах показали, на что способна НАТО
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что теракты на "Северных потоках", которые, вероятно, являются американской диверсией,... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T20:56
2022-10-22T20:56
2022-10-22T21:48
алексей миллер
россия
франция
европа
нато
газпром
патриот
северный поток
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что теракты на "Северных потоках", которые, вероятно, являются американской диверсией, продемонстрировали способности НАТО на худшее, в том числе на действия под ложным флагом."Диверсии, крайне вероятно, со стороны американцев на газопроводах "Северный поток" продемонстрировали, на что способна НАТО", - написал он в Twitter.По мнению Филиппо, альянс способен на худшее, в частности, на применение ядерного оружия под ложным флагом, чтобы конфликт приобрел более массовый характер."Они способны на худшее, вплоть до применения под ложным флагом ядерного оружия, чтобы глобализировать конфликт", - написал лидер движения.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.Глава "Газпрома" Алексей Миллер на прошлой неделе говорил, в частности, что восстановление работы "Северного потока" может потребовать строительства нового участка, так как после разрушения надо отрезать большой кусок трубы, а также новой компрессорной станции под российские турбины, так как возникшие из-за санкций Запада проблемы с турбинами Siemens так и не были решены, и гораздо быстрее построить все заново.Он также отмечал, что "Северный поток" на сотни километров, в частности, в сторону России, заполнен морской водой. А в целом восстановление поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" займет не один год, говорил глава "Газпрома".
https://ria.ru/20221021/terakt-1825662555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей миллер, россия, франция, европа, нато, газпром, патриот, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Алексей Миллер, Россия, Франция, Европа, НАТО, Газпром, Патриот, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
20:56 22.10.2022 (обновлено: 21:48 22.10.2022)
Политик из Франции: теракты на газопроводах показали, на что способна НАТО
Французский политик Филиппо: теракты на "Северных потоках" показали, на что способна НАТО
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что теракты на "Северных потоках", которые, вероятно, являются американской диверсией, продемонстрировали способности НАТО на худшее, в том числе на действия под ложным флагом.
"Диверсии, крайне вероятно, со стороны американцев на газопроводах "Северный поток" продемонстрировали, на что способна НАТО", - написал он в Twitter.
По мнению Филиппо, альянс способен на худшее, в частности, на применение ядерного оружия под ложным флагом, чтобы конфликт приобрел более массовый характер.
"Они способны на худшее, вплоть до применения под ложным флагом ядерного оружия, чтобы глобализировать конфликт", - написал лидер движения.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2
" (одна из двух ниток). Германия
, Дания
и Швеция
не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ
инициировала дело об акте международного терроризма.
Глава "Газпрома
" Алексей Миллер
на прошлой неделе говорил, в частности, что восстановление работы "Северного потока" может потребовать строительства нового участка, так как после разрушения надо отрезать большой кусок трубы, а также новой компрессорной станции под российские турбины, так как возникшие из-за санкций Запада проблемы с турбинами Siemens
так и не были решены, и гораздо быстрее построить все заново.
Он также отмечал, что "Северный поток" на сотни километров, в частности, в сторону России, заполнен морской водой. А в целом восстановление поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" займет не один год, говорил глава "Газпрома".