https://ria.ru/20221022/nato-1825881193.html

НАТО приближается к опасной черте столкновения с Россией, заявили в МИД

НАТО приближается к опасной черте столкновения с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 22.10.2022

НАТО приближается к опасной черте столкновения с Россией, заявили в МИД

Накачивая киевский режим вооружениями, страны НАТО приближаются к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, заявил заместитель директора... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T12:22

2022-10-22T12:22

2022-10-22T12:22

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Накачивая киевский режим вооружениями, страны НАТО приближаются к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов."Страны НАТО предпочитают скромно умалчивать о своем участии в украинском кризисе. Однако правду не утаишь: словно соревнуясь друг с другом, они продолжают накачивать киевский режим вооружениями и боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать его солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией", - заявил Воронцов, выступая в ООН на дискуссии в Первом комитете 77-ой сессии Генассамблеи ООН.Воронцов отметил, что по опубликованным на прошлой неделе обновленным данным Кильского института мировой экономики, суммарная военная помощь Запада Украине составила уже 42,3 миллиарда долларов. Из них больше половины (28,3 миллиарда долларов) приходится на долю главного спонсора Киева – США."Основную выгоду от продолжающегося кровопролития продолжает получать Вашингтон, у которого европейские страны вынуждены закупать вооружения и военную технику. Не лишним будет напомнить, что американский ленд-лиз для Украины, состоящий на 90% из неподъемных для Киева кредитов, позволяет Вашингтону загружать свой военно-промышленный комплекс заказами и гасить инфляцию в стране за счет создания новых рабочих мест. Можно с уверенностью сказать, что немалая часть этих вооружений уже попала или скоро попадет на "черный рынок", ежемесячный контрабандный оборот которого превышает 1 млрд долларов", - отметил представитель МИД РФ.По его оценке, поставки оружия на Украину странами ЕС и НАТО "делают их соучастниками агрессии против России, а также военных преступлений и террористических актов, которые Киев совершает в отношении гражданского населения в течение восьми лет"."Все сопричастные непременно будут призваны к ответу и понесут наказание", - заверил он.

https://ria.ru/20221022/arktika-1825717068.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, нато, сша