НАТО приближается к опасной черте столкновения с Россией, заявили в МИД
Дипломат Воронцов: НАТО приближается к опасной черте военного столкновения с Россией
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Накачивая киевский режим вооружениями, страны НАТО приближаются к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
"Страны НАТО предпочитают скромно умалчивать о своем участии в украинском кризисе. Однако правду не утаишь: словно соревнуясь друг с другом, они продолжают накачивать киевский режим вооружениями и боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать его солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией", - заявил Воронцов, выступая в ООН на дискуссии в Первом комитете 77-ой сессии Генассамблеи ООН.
"Основную выгоду от продолжающегося кровопролития продолжает получать Вашингтон, у которого европейские страны вынуждены закупать вооружения и военную технику. Не лишним будет напомнить, что американский ленд-лиз для Украины, состоящий на 90% из неподъемных для Киева кредитов, позволяет Вашингтону загружать свой военно-промышленный комплекс заказами и гасить инфляцию в стране за счет создания новых рабочих мест. Можно с уверенностью сказать, что немалая часть этих вооружений уже попала или скоро попадет на "черный рынок", ежемесячный контрабандный оборот которого превышает 1 млрд долларов", - отметил представитель МИД РФ.
По его оценке, поставки оружия на Украину странами ЕС и НАТО "делают их соучастниками агрессии против России, а также военных преступлений и террористических актов, которые Киев совершает в отношении гражданского населения в течение восьми лет".
"Все сопричастные непременно будут призваны к ответу и понесут наказание", - заверил он.