Рейтинг@Mail.ru
НАТО приближается к опасной черте столкновения с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221022/nato-1825881193.html
НАТО приближается к опасной черте столкновения с Россией, заявили в МИД
НАТО приближается к опасной черте столкновения с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 22.10.2022
НАТО приближается к опасной черте столкновения с Россией, заявили в МИД
Накачивая киевский режим вооружениями, страны НАТО приближаются к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, заявил заместитель директора... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:22
2022-10-22T12:22
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Накачивая киевский режим вооружениями, страны НАТО приближаются к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов."Страны НАТО предпочитают скромно умалчивать о своем участии в украинском кризисе. Однако правду не утаишь: словно соревнуясь друг с другом, они продолжают накачивать киевский режим вооружениями и боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать его солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией", - заявил Воронцов, выступая в ООН на дискуссии в Первом комитете 77-ой сессии Генассамблеи ООН.Воронцов отметил, что по опубликованным на прошлой неделе обновленным данным Кильского института мировой экономики, суммарная военная помощь Запада Украине составила уже 42,3 миллиарда долларов. Из них больше половины (28,3 миллиарда долларов) приходится на долю главного спонсора Киева – США."Основную выгоду от продолжающегося кровопролития продолжает получать Вашингтон, у которого европейские страны вынуждены закупать вооружения и военную технику. Не лишним будет напомнить, что американский ленд-лиз для Украины, состоящий на 90% из неподъемных для Киева кредитов, позволяет Вашингтону загружать свой военно-промышленный комплекс заказами и гасить инфляцию в стране за счет создания новых рабочих мест. Можно с уверенностью сказать, что немалая часть этих вооружений уже попала или скоро попадет на "черный рынок", ежемесячный контрабандный оборот которого превышает 1 млрд долларов", - отметил представитель МИД РФ.По его оценке, поставки оружия на Украину странами ЕС и НАТО "делают их соучастниками агрессии против России, а также военных преступлений и террористических актов, которые Киев совершает в отношении гражданского населения в течение восьми лет"."Все сопричастные непременно будут призваны к ответу и понесут наказание", - заверил он.
https://ria.ru/20221022/arktika-1825717068.html
https://ria.ru/20221022/ssha-1825082147.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_98bee3fa5b9327897f190615f4ee0059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, нато, сша
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, НАТО, США
12:22 22.10.2022
 
НАТО приближается к опасной черте столкновения с Россией, заявили в МИД

Дипломат Воронцов: НАТО приближается к опасной черте военного столкновения с Россией

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Накачивая киевский режим вооружениями, страны НАТО приближаются к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
"Страны НАТО предпочитают скромно умалчивать о своем участии в украинском кризисе. Однако правду не утаишь: словно соревнуясь друг с другом, они продолжают накачивать киевский режим вооружениями и боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать его солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией", - заявил Воронцов, выступая в ООН на дискуссии в Первом комитете 77-ой сессии Генассамблеи ООН.
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
08:00
Важнее, чем Украина. В США озвучили новые цели противостояния с Россией
Воронцов отметил, что по опубликованным на прошлой неделе обновленным данным Кильского института мировой экономики, суммарная военная помощь Запада Украине составила уже 42,3 миллиарда долларов. Из них больше половины (28,3 миллиарда долларов) приходится на долю главного спонсора КиеваСША.
"Основную выгоду от продолжающегося кровопролития продолжает получать Вашингтон, у которого европейские страны вынуждены закупать вооружения и военную технику. Не лишним будет напомнить, что американский ленд-лиз для Украины, состоящий на 90% из неподъемных для Киева кредитов, позволяет Вашингтону загружать свой военно-промышленный комплекс заказами и гасить инфляцию в стране за счет создания новых рабочих мест. Можно с уверенностью сказать, что немалая часть этих вооружений уже попала или скоро попадет на "черный рынок", ежемесячный контрабандный оборот которого превышает 1 млрд долларов", - отметил представитель МИД РФ.
По его оценке, поставки оружия на Украину странами ЕС и НАТО "делают их соучастниками агрессии против России, а также военных преступлений и террористических актов, которые Киев совершает в отношении гражданского населения в течение восьми лет".
"Все сопричастные непременно будут призваны к ответу и понесут наказание", - заверил он.
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
08:00
"Победа неизбежна". США назвали своего главного противника
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала