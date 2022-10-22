https://ria.ru/20221022/nagrazhdenie-1825839512.html

В Запорожской области наградили медалями российских артиллеристов

В Запорожской области наградили медалями российских артиллеристов - РИА Новости, 22.10.2022

В Запорожской области наградили медалями российских артиллеристов

Артиллеристы Южного военного округа получили государственные награды, находясь на боевых позициях в Запорожской области; отличившиеся бойцы стали кавалерами... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T05:08

2022-10-22T05:08

2022-10-22T05:08

специальная военная операция на украине

александр шевченко

запорожская область

южный военный округ

зрк с-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833030_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_5ec3081b0862ae68f988d926ac393c1a.jpg

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 окт – РИА Новости. Артиллеристы Южного военного округа получили государственные награды, находясь на боевых позициях в Запорожской области; отличившиеся бойцы стали кавалерами медали имени Жукова и медали "За отвагу", передает корреспондент РИА Новости.Командиру первого огневого взвода старшему лейтенанту Александру Шевченко вручили медаль "За отвагу" за спасение жизни двух раненых товарищей во время обстрела со стороны украинских вооруженных формирований. Офицер вернулся на место обстрела, чтобы эвакуировать бойцов."Заняли огневую позицию и ждали указаний по целям. Со стороны противника началось огневое воздействие. Предположительно, по нам работало два миномета. Времени сменить позиции не было, технику оставили, людей всех вывели. Двое отстали, были ранены в результате обстрела. Я с товарищем побежал назад, в тот момент ни о чем не думал. Оказали первую медицинскую помощь погрузили в машины и увезли людей", - рассказал о своем подвиге Шевченко.Старший лейтенант также отметил, что в ходе специальной операции он получил много боевого опыта, которым важно и надо делиться с прибывшими боевыми товарищами, включая мобилизованных.Младший сержант Ибрагим Абдулаев, ставший кавалером медали имени Жукова, рассказал РИА Новости, что выполнял задачи по обнаружению и наведению целей. Обнаружил с помощью беспилотника колонну вражеской техники, оперативно передал координаты артиллерийской батарее, в результате чего техника противника была уничтожена."Являюсь топогеодезистом, выполнял задачи по наводке артиллерии. 14 "Камазов" обнаружил с помощью беспилотника. Координаты передали артиллерийской батарее, и залпом данная техника была уничтожена", - рассказал Абдулаев.Артиллерия ЮВО на запорожском направлении продолжает ежедневно наносить удары по местам скопления живой силы украинских вооруженных формирований, техники и подавляет вражеские огневые позиции, с которых ведутся обстрелы мирных городов и инфраструктуры области. Несколько дней назад в распоряжение РИА Новости были переданы видеокадры уничтожения расчета украинского ПВО С-300 в Запорожской области при применении дрона "Ланцет".

https://ria.ru/20220802/nagrady-1806728537.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр шевченко, запорожская область, южный военный округ, зрк с-300