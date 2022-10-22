https://ria.ru/20221022/moldaviya-1825903534.html

В Кишиневе опровергли заявление о нарушении воздушного пространства

В Кишиневе опровергли заявление о нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 22.10.2022

В Кишиневе опровергли заявление о нарушении воздушного пространства

Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что в субботу утром ракетами было нарушено воздушное пространство республики. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T14:49

2022-10-22T14:49

2022-10-22T14:49

в мире

игорь гросу

молдавия

кишинев

черное море

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КИШИНЕВ, 22 окт – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что в субботу утром ракетами было нарушено воздушное пространство республики.В субботу председатель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", спикер парламента Игорь Гросу, выступая на форуме молодых лидеров Moldova Youth Forum, который проходит в Кишиневе, заявил, что прочел утром в соцсетях сообщения о пролетевших над небом страны якобы российских военных ракетах."Национальные структуры наблюдения не зарегистрировали нарушений воздушного пространства Молдавии в последние 24 часа", - заявила телеканалу ТВ-8 пресс-секретарь МО Алла Дьякону.На прошлой неделе Минобороны Молдавии заявило, что над республикой пролетели три ракеты, выпущенные с российских кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Власти республики обсудили возможность закрытия воздушного пространства.

https://ria.ru/20221020/moldaviya-1825357731.html

https://ria.ru/20221020/ucheniya-1825495005.html

молдавия

кишинев

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь гросу, молдавия, кишинев, черное море