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В Кишиневе опровергли заявление о нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 22.10.2022
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В Кишиневе опровергли заявление о нарушении воздушного пространства
В Кишиневе опровергли заявление о нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 22.10.2022
В Кишиневе опровергли заявление о нарушении воздушного пространства
Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что в субботу утром ракетами было нарушено воздушное пространство республики. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:49
2022-10-22T14:49
в мире
игорь гросу
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 22 окт – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что в субботу утром ракетами было нарушено воздушное пространство республики.В субботу председатель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", спикер парламента Игорь Гросу, выступая на форуме молодых лидеров Moldova Youth Forum, который проходит в Кишиневе, заявил, что прочел утром в соцсетях сообщения о пролетевших над небом страны якобы российских военных ракетах."Национальные структуры наблюдения не зарегистрировали нарушений воздушного пространства Молдавии в последние 24 часа", - заявила телеканалу ТВ-8 пресс-секретарь МО Алла Дьякону.На прошлой неделе Минобороны Молдавии заявило, что над республикой пролетели три ракеты, выпущенные с российских кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Власти республики обсудили возможность закрытия воздушного пространства.
https://ria.ru/20221020/moldaviya-1825357731.html
https://ria.ru/20221020/ucheniya-1825495005.html
молдавия
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в мире, игорь гросу, молдавия, кишинев, черное море
В мире, Игорь Гросу, Молдавия, Кишинев, Черное море
14:49 22.10.2022
 
В Кишиневе опровергли заявление о нарушении воздушного пространства

Минобороны Молдавии опровергло слова парламентария о нарушении воздушного пространства

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 окт – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что в субботу утром ракетами было нарушено воздушное пространство республики.
В субботу председатель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", спикер парламента Игорь Гросу, выступая на форуме молодых лидеров Moldova Youth Forum, который проходит в Кишиневе, заявил, что прочел утром в соцсетях сообщения о пролетевших над небом страны якобы российских военных ракетах.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 13:39
В правящей партии Молдавии выступили за принятие антироссийской резолюции
"Национальные структуры наблюдения не зарегистрировали нарушений воздушного пространства Молдавии в последние 24 часа", - заявила телеканалу ТВ-8 пресс-секретарь МО Алла Дьякону.
На прошлой неделе Минобороны Молдавии заявило, что над республикой пролетели три ракеты, выпущенные с российских кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Власти республики обсудили возможность закрытия воздушного пространства.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 19:22
Власти Приднестровья выразили обеспокоенность из-за военных учений Молдавии
 
В миреИгорь ГросуМолдавияКишиневЧерное море
 
 
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