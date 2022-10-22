https://ria.ru/20221022/moldaviya-1825875291.html

Сторонники оппозиционной партии начали пикет у суда в Кишиневе

Сторонники оппозиционной партии начали пикет у суда в Кишиневе - РИА Новости, 22.10.2022

Сторонники оппозиционной партии начали пикет у суда в Кишиневе

Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в субботу здание районного суда Кишинева с требованием освободить задержанных ранее... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T11:38

2022-10-22T11:38

2022-10-22T11:38

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КИШИНЕВ, 22 окт – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в субботу здание районного суда Кишинева с требованием освободить задержанных ранее региональных лидеров политсилы, передает корреспондент РИА Новости.В субботу судебная инстанция избирает меру пресечения в отношении задержанных представителей "Шор". Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявила о проведенных 55 обысках в представительствах оппозиционной партии, позже сообщалось о задержании 24 человек. Правоохранительные органы обвиняют задержанных в финансировании акций протеста. Как отметила Драгалин, в ходе обысков в общей сложности было изъято около 3,5 миллиона леев (около 180,5 тысячи долларов)."Эти задержания незаконны. Властей пугают протесты оппозиции, поэтому они оказывают на наших людей всевозможное давление. В том числе задерживают наших коллег на местах. Позор этой власти", - сказал на митинге один из лидеров протестного движения Раду Бушилэ.Манифестанты призвали власти уйти в отставку. Полиция оцепила здание суда, в действие протестующих не вмешивается. Пикет проходит мирно.Лидеры протестного движения объявили, что в воскресенье в Кишиневе пройдет массовый митинг на центральной площади города.Ранее лидер партии Илан Шор обвинил Антикоррупционную прокуратуру в незаконной конфискации денег. По его словам, он компенсировал протестующим проезд в Кишинев для манифестаций.На прошлой неделе полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Массовые акции протеста в центре Кишинева, организованные партией "Шор", проходят с середины сентября. Неделей ранее манифестанты выдвинули властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь. На выполнение этих требований властям дали семь дней, однако реакции не последовало.

https://radiosputnik.ria.ru/20221017/oppozitsiya-1824556616.html

https://ria.ru/20221021/moldaviya-1825611966.html

кишинев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илан шор, кишинев