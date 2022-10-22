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Сторонники оппозиционной партии начали пикет у суда в Кишиневе - РИА Новости, 22.10.2022
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Сторонники оппозиционной партии начали пикет у суда в Кишиневе
Сторонники оппозиционной партии начали пикет у суда в Кишиневе - РИА Новости, 22.10.2022
Сторонники оппозиционной партии начали пикет у суда в Кишиневе
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в субботу здание районного суда Кишинева с требованием освободить задержанных ранее... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:38
2022-10-22T11:38
в мире
илан шор
кишинев
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КИШИНЕВ, 22 окт – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в субботу здание районного суда Кишинева с требованием освободить задержанных ранее региональных лидеров политсилы, передает корреспондент РИА Новости.В субботу судебная инстанция избирает меру пресечения в отношении задержанных представителей "Шор". Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявила о проведенных 55 обысках в представительствах оппозиционной партии, позже сообщалось о задержании 24 человек. Правоохранительные органы обвиняют задержанных в финансировании акций протеста. Как отметила Драгалин, в ходе обысков в общей сложности было изъято около 3,5 миллиона леев (около 180,5 тысячи долларов)."Эти задержания незаконны. Властей пугают протесты оппозиции, поэтому они оказывают на наших людей всевозможное давление. В том числе задерживают наших коллег на местах. Позор этой власти", - сказал на митинге один из лидеров протестного движения Раду Бушилэ.Манифестанты призвали власти уйти в отставку. Полиция оцепила здание суда, в действие протестующих не вмешивается. Пикет проходит мирно.Лидеры протестного движения объявили, что в воскресенье в Кишиневе пройдет массовый митинг на центральной площади города.Ранее лидер партии Илан Шор обвинил Антикоррупционную прокуратуру в незаконной конфискации денег. По его словам, он компенсировал протестующим проезд в Кишинев для манифестаций.На прошлой неделе полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Массовые акции протеста в центре Кишинева, организованные партией "Шор", проходят с середины сентября. Неделей ранее манифестанты выдвинули властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь. На выполнение этих требований властям дали семь дней, однако реакции не последовало.
https://radiosputnik.ria.ru/20221017/oppozitsiya-1824556616.html
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в мире, илан шор, кишинев
В мире, Илан Шор, Кишинев
11:38 22.10.2022
 
Сторонники оппозиционной партии начали пикет у суда в Кишиневе

Сторонники оппозиционной партии начали пикет в Кишиневе, требуя освободить ее лидеров

© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Кишиневе
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Родион Прока
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Акция протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 окт – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в субботу здание районного суда Кишинева с требованием освободить задержанных ранее региональных лидеров политсилы, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу судебная инстанция избирает меру пресечения в отношении задержанных представителей "Шор". Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявила о проведенных 55 обысках в представительствах оппозиционной партии, позже сообщалось о задержании 24 человек. Правоохранительные органы обвиняют задержанных в финансировании акций протеста. Как отметила Драгалин, в ходе обысков в общей сложности было изъято около 3,5 миллиона леев (около 180,5 тысячи долларов).
Полицейский общается с одним из участников антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией Шор - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 11:52В мире
Молдавская оппозиция вновь протестует в центре Кишинева
"Эти задержания незаконны. Властей пугают протесты оппозиции, поэтому они оказывают на наших людей всевозможное давление. В том числе задерживают наших коллег на местах. Позор этой власти", - сказал на митинге один из лидеров протестного движения Раду Бушилэ.
Манифестанты призвали власти уйти в отставку. Полиция оцепила здание суда, в действие протестующих не вмешивается. Пикет проходит мирно.
Лидеры протестного движения объявили, что в воскресенье в Кишиневе пройдет массовый митинг на центральной площади города.
Ранее лидер партии Илан Шор обвинил Антикоррупционную прокуратуру в незаконной конфискации денег. По его словам, он компенсировал протестующим проезд в Кишинев для манифестаций.
На прошлой неделе полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Массовые акции протеста в центре Кишинева, организованные партией "Шор", проходят с середины сентября. Неделей ранее манифестанты выдвинули властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь. На выполнение этих требований властям дали семь дней, однако реакции не последовало.
Участники акции протеста у здания парламента в Кишиневе
Вчера, 11:56
В Кишиневе манифестанты обвинили власти страны в преследовании оппозиции
 
В миреИлан ШорКишинев
 
 
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