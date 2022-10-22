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Минпромторг сообщил о поддержке брендом Lamel терактов в России - РИА Новости, 22.10.2022
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Минпромторг сообщил о поддержке брендом Lamel терактов в России
Минпромторг сообщил о поддержке брендом Lamel терактов в России - РИА Новости, 22.10.2022
Минпромторг сообщил о поддержке брендом Lamel терактов в России
Минпромторг России проинформировал организации интернет-торговли о поддержке британским косметическим брендом Lamel террористических действий в России на... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:16
2022-10-22T16:16
россия
украина
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минпромторг России проинформировал организации интернет-торговли о поддержке британским косметическим брендом Lamel террористических действий в России на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Там уточнили, что компаниям было направлено письмо с соответствующей информацией."Департамент развития внутренней торговли Минпромторга России обращает ваше внимание, что бренд Lamel Professional (владелец - организация из недружественного государства) открыто оказывает информационную поддержку нанесению военных ударов по гражданской инфраструктуре Российской Федерации", - говорится в письме.Ранее британский бренд декоративной косметики Lamel, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал серию сторис в своем аккаунте в одной из соцсетей с подборкой "огненных" макияжей и назвал день ЧП на Крымском мосту (8 октября) праздничным "днем хлопка". В ответ российские магазины косметики объявили бренду бойкот и сняли продукцию Lamel с продажи.В частности, российские косметические сети "Рив Гош", "Л'Этуаль" и "Золотое яблоко" вывели продукцию бренда из ассортимента магазинов. Однако на некоторых маркетплейсах косметика ещё оставалась доступна. Позже и крупные онлайн-площадки начали снимать с продажи товары бренда.Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
https://ria.ru/20221012/brend-1823290558.html
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россия, украина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Украина, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
16:16 22.10.2022
 
Минпромторг сообщил о поддержке брендом Lamel терактов в России

Минпромторг сообщил магазинам о поддержке брендом Lamel террористических действий в России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга
Стенд Минпромторга - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд Минпромторга. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минпромторг России проинформировал организации интернет-торговли о поддержке британским косметическим брендом Lamel террористических действий в России на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Там уточнили, что компаниям было направлено письмо с соответствующей информацией.
Производство косметики - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 09:54
Уральская сеть Lamel пострадала из-за бойкота одноименного бренда
"Департамент развития внутренней торговли Минпромторга России обращает ваше внимание, что бренд Lamel Professional (владелец - организация из недружественного государства) открыто оказывает информационную поддержку нанесению военных ударов по гражданской инфраструктуре Российской Федерации", - говорится в письме.
Ранее британский бренд декоративной косметики Lamel, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал серию сторис в своем аккаунте в одной из соцсетей с подборкой "огненных" макияжей и назвал день ЧП на Крымском мосту (8 октября) праздничным "днем хлопка". В ответ российские магазины косметики объявили бренду бойкот и сняли продукцию Lamel с продажи.
В частности, российские косметические сети "Рив Гош", "Л'Этуаль" и "Золотое яблоко" вывели продукцию бренда из ассортимента магазинов. Однако на некоторых маркетплейсах косметика ещё оставалась доступна. Позже и крупные онлайн-площадки начали снимать с продажи товары бренда.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
Косметика - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:55
Российские сети отказались от бренда, поддержавшего атаку на Крымский мост
 
РоссияУкраинаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Национальный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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