https://ria.ru/20221022/mgimo-1825659472.html

Российские ученые изучили полезные свойства цифровых экосистем

Российские ученые изучили полезные свойства цифровых экосистем - РИА Новости, 22.10.2022

Российские ученые изучили полезные свойства цифровых экосистем

Ученые МГИМО исследовали механизмы работы цифровых экосистем в современных условиях. По их мнению, для решения социальных проблем и создания новых ценностей... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T09:00

2022-10-22T09:00

2022-10-22T09:00

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технологии

мгимо

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москва

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ученые МГИМО исследовали механизмы работы цифровых экосистем в современных условиях. По их мнению, для решения социальных проблем и создания новых ценностей сегодня необходимо использовать возможности цифрового пространства. Результаты исследования опубликованы в журнале "Вопросы национальных и федеративных отношений".Во время пандемии коронавируса, в ситуации непредсказуемости, в обществе произошли серьезные социокультурные сдвиги, в том числе бунт социума против ограничений и принуждения системы, с разрывом социальных, культурных и деловых и иных связей. При этом выросло значение цифровых экосистем, считают ученые МГИМО. Они проанализировали механизмы их работы как источника ценностного сотворчества и создания общих ценностей.По данным исследования, цифровые платформы нового времени позволяют создавать сообщества единомышленников, готовых противостоять глобальным вызовам и угрозам. При этом возросшие возможности по персонализации и обработке больших данных помогут формировать стратегии, основанные на гуманистических ценностях.Цифровые экосистемы могут использоваться на благо общества, в том числе, для более эффективной реализации благотворительных проектов, совершенствования государственных услуг населению или стимулирования инклюзивных инноваций. Коммерческие, государственные и общественные институты и группы лиц могут объединяться на онлайн платформах для приумножения капитала, решения проблем и совместного создания ценностей.Ключевая составляющая цифровой экосистемы – набор общих целей и ценностей, жизненно важных для состояния и будущего развития системы. Именно ценности, а не призывы и обещания привлекают сегодня людей и расширяют ресурсную базу, считают исследователи.Специалисты утверждают, что для управления инновационной экосистемой необходимо, во-первых, определить, как структурировать и управлять инновационной экосистемой для эффективного создания ценностей. Во-вторых, договориться, чтобы совместно созданная ценность разделялась поровну между всеми участниками, так как сотворчество ценностей увеличивает усилия и самоотдачу стейкхолдеров.По мнению авторов исследования, сегодня необходимы новые формы социальных инноваций и решения, создающие синергию между социальным и техническим, рождая новые ценности, не ограничивающиеся экономической и финансовой выгодой, но оказывающие крупномасштабное социальное воздействие, создавая нематериальную ценность."Наша задача – максимально эффективно использовать современные возможности цифрового пространства и высокотехнологичные инновационные инструменты, направив их на решение социальных проблем с целью достижения устойчивого развития общества", – заключают ученые.

https://ria.ru/20221020/mgimo-1825197638.html

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общество, технологии, мгимо, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, москва