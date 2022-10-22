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Российские ученые изучили полезные свойства цифровых экосистем - РИА Новости, 22.10.2022
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Наука
https://ria.ru/20221022/mgimo-1825659472.html
Российские ученые изучили полезные свойства цифровых экосистем
Российские ученые изучили полезные свойства цифровых экосистем - РИА Новости, 22.10.2022
Российские ученые изучили полезные свойства цифровых экосистем
Ученые МГИМО исследовали механизмы работы цифровых экосистем в современных условиях. По их мнению, для решения социальных проблем и создания новых ценностей... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:00
2022-10-22T09:00
наука
общество
технологии
мгимо
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ученые МГИМО исследовали механизмы работы цифровых экосистем в современных условиях. По их мнению, для решения социальных проблем и создания новых ценностей сегодня необходимо использовать возможности цифрового пространства. Результаты исследования опубликованы в журнале "Вопросы национальных и федеративных отношений".Во время пандемии коронавируса, в ситуации непредсказуемости, в обществе произошли серьезные социокультурные сдвиги, в том числе бунт социума против ограничений и принуждения системы, с разрывом социальных, культурных и деловых и иных связей. При этом выросло значение цифровых экосистем, считают ученые МГИМО. Они проанализировали механизмы их работы как источника ценностного сотворчества и создания общих ценностей.По данным исследования, цифровые платформы нового времени позволяют создавать сообщества единомышленников, готовых противостоять глобальным вызовам и угрозам. При этом возросшие возможности по персонализации и обработке больших данных помогут формировать стратегии, основанные на гуманистических ценностях.Цифровые экосистемы могут использоваться на благо общества, в том числе, для более эффективной реализации благотворительных проектов, совершенствования государственных услуг населению или стимулирования инклюзивных инноваций. Коммерческие, государственные и общественные институты и группы лиц могут объединяться на онлайн платформах для приумножения капитала, решения проблем и совместного создания ценностей.Ключевая составляющая цифровой экосистемы – набор общих целей и ценностей, жизненно важных для состояния и будущего развития системы. Именно ценности, а не призывы и обещания привлекают сегодня людей и расширяют ресурсную базу, считают исследователи.Специалисты утверждают, что для управления инновационной экосистемой необходимо, во-первых, определить, как структурировать и управлять инновационной экосистемой для эффективного создания ценностей. Во-вторых, договориться, чтобы совместно созданная ценность разделялась поровну между всеми участниками, так как сотворчество ценностей увеличивает усилия и самоотдачу стейкхолдеров.По мнению авторов исследования, сегодня необходимы новые формы социальных инноваций и решения, создающие синергию между социальным и техническим, рождая новые ценности, не ограничивающиеся экономической и финансовой выгодой, но оказывающие крупномасштабное социальное воздействие, создавая нематериальную ценность."Наша задача – максимально эффективно использовать современные возможности цифрового пространства и высокотехнологичные инновационные инструменты, направив их на решение социальных проблем с целью достижения устойчивого развития общества", – заключают ученые.
https://ria.ru/20221020/mgimo-1825197638.html
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общество, технологии, мгимо, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, москва
Наука, Общество, Технологии, МГИМО, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Москва
09:00 22.10.2022
 

Российские ученые изучили полезные свойства цифровых экосистем

© Фото : Freepik / Racool_studioДевушка во время работы в интернете
Девушка во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Фото : Freepik / Racool_studio
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ученые МГИМО исследовали механизмы работы цифровых экосистем в современных условиях. По их мнению, для решения социальных проблем и создания новых ценностей сегодня необходимо использовать возможности цифрового пространства. Результаты исследования опубликованы в журнале "Вопросы национальных и федеративных отношений".
Во время пандемии коронавируса, в ситуации непредсказуемости, в обществе произошли серьезные социокультурные сдвиги, в том числе бунт социума против ограничений и принуждения системы, с разрывом социальных, культурных и деловых и иных связей. При этом выросло значение цифровых экосистем, считают ученые МГИМО. Они проанализировали механизмы их работы как источника ценностного сотворчества и создания общих ценностей.
По данным исследования, цифровые платформы нового времени позволяют создавать сообщества единомышленников, готовых противостоять глобальным вызовам и угрозам. При этом возросшие возможности по персонализации и обработке больших данных помогут формировать стратегии, основанные на гуманистических ценностях.
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Цифровые экосистемы могут использоваться на благо общества, в том числе, для более эффективной реализации благотворительных проектов, совершенствования государственных услуг населению или стимулирования инклюзивных инноваций. Коммерческие, государственные и общественные институты и группы лиц могут объединяться на онлайн платформах для приумножения капитала, решения проблем и совместного создания ценностей.
Ключевая составляющая цифровой экосистемы – набор общих целей и ценностей, жизненно важных для состояния и будущего развития системы. Именно ценности, а не призывы и обещания привлекают сегодня людей и расширяют ресурсную базу, считают исследователи.
"Экосистема – это современный цифровой гибрид, формирующий новую культуру, новые пост-материальные ценности, новые нормы поведения людей, новый социальный капитал общества, основанный на нормах взаимности и взаимопомощи, тесно связанный с социальным участием и участием в общественных объединениях. Введение этой конструкции предполагает, что социальный капитал – это способность, возникающая в результате преобладания доверия в обществе", – говорится в статье.
Специалисты утверждают, что для управления инновационной экосистемой необходимо, во-первых, определить, как структурировать и управлять инновационной экосистемой для эффективного создания ценностей. Во-вторых, договориться, чтобы совместно созданная ценность разделялась поровну между всеми участниками, так как сотворчество ценностей увеличивает усилия и самоотдачу стейкхолдеров.
По мнению авторов исследования, сегодня необходимы новые формы социальных инноваций и решения, создающие синергию между социальным и техническим, рождая новые ценности, не ограничивающиеся экономической и финансовой выгодой, но оказывающие крупномасштабное социальное воздействие, создавая нематериальную ценность.
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"Наша задача – максимально эффективно использовать современные возможности цифрового пространства и высокотехнологичные инновационные инструменты, направив их на решение социальных проблем с целью достижения устойчивого развития общества", – заключают ученые.
 
НаукаОбществоТехнологииМГИМОНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияМосква
 
 
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