https://ria.ru/20221022/messendzhery-1825835730.html

Россиян предупредили об угрозе, скрывающейся в расширениях для WhatsApp

Россиян предупредили об угрозе, скрывающейся в расширениях для WhatsApp - РИА Новости, 22.10.2022

Россиян предупредили об угрозе, скрывающейся в расширениях для WhatsApp

Мошенники все чаще атакуют россиян через мессенджеры, а в последнее время стали применять для этого вредоносные расширения, сообщил агентству "Прайм" директор... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T02:35

2022-10-22T02:35

2022-10-22T05:20

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Мошенники все чаще атакуют россиян через мессенджеры, а в последнее время стали применять для этого вредоносные расширения, сообщил агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По его словам, "черные разработчики" предлагают пользователям донастройки и моды, которые должны сделать использование сервиса более удобным. Но на деле под этими программами скрываются вирусы, которые распространяются по устройству сразу же после скачивания.Такая вредоносная программа может не только украсть личные данные, но и оформить платную подписку на несуществующие сервисы, добавил специалист.

https://ria.ru/20221016/messendzher-1824352667.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, павел мясоедов, whatsapp inc., google android