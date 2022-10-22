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Россиян предупредили об угрозе, скрывающейся в расширениях для WhatsApp - РИА Новости, 22.10.2022
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Россиян предупредили об угрозе, скрывающейся в расширениях для WhatsApp
Россиян предупредили об угрозе, скрывающейся в расширениях для WhatsApp - РИА Новости, 22.10.2022
Россиян предупредили об угрозе, скрывающейся в расширениях для WhatsApp
Мошенники все чаще атакуют россиян через мессенджеры, а в последнее время стали применять для этого вредоносные расширения, сообщил агентству "Прайм" директор... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T02:35
2022-10-22T05:20
технологии
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Мошенники все чаще атакуют россиян через мессенджеры, а в последнее время стали применять для этого вредоносные расширения, сообщил агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По его словам, "черные разработчики" предлагают пользователям донастройки и моды, которые должны сделать использование сервиса более удобным. Но на деле под этими программами скрываются вирусы, которые распространяются по устройству сразу же после скачивания.Такая вредоносная программа может не только украсть личные данные, но и оформить платную подписку на несуществующие сервисы, добавил специалист.
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технологии, павел мясоедов, whatsapp inc., google android
Технологии, Павел Мясоедов, WhatsApp Inc., Google Android
02:35 22.10.2022 (обновлено: 05:20 22.10.2022)
 
Россиян предупредили об угрозе, скрывающейся в расширениях для WhatsApp

IT-специалист Мясоедов предупредил о вирусах в модах для мессенджера WhatsApp

© Depositphotos.com / inkytapeЛоготипы мессенджеров на экране смартфона
Логотипы мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Depositphotos.com / inkytape
Логотипы мессенджеров на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Мошенники все чаще атакуют россиян через мессенджеры, а в последнее время стали применять для этого вредоносные расширения, сообщил агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
По его словам, "черные разработчики" предлагают пользователям донастройки и моды, которые должны сделать использование сервиса более удобным. Но на деле под этими программами скрываются вирусы, которые распространяются по устройству сразу же после скачивания.
“Погоня за удобством усыпляет бдительность пользователей. Именно этим пользуются создатели вредоносных модов для WhatsApp. Так, человек скачивает красивую программу и пользуется ей как ни в чем не бывало. А в это время вирус расползается по гаджету, в ряде случаев перепрыгивая и на другие девайсы”, - пояснил эксперт.
Такая вредоносная программа может не только украсть личные данные, но и оформить платную подписку на несуществующие сервисы, добавил специалист.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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Эксперт раскрыл, как защитить переписки в мессенджерах от посторонних
 
ТехнологииПавел МясоедовWhatsApp Inc.Google Android
 
 
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