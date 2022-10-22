02:35 22.10.2022 (обновлено: 05:20 22.10.2022)
Россиян предупредили об угрозе, скрывающейся в расширениях для WhatsApp
IT-специалист Мясоедов предупредил о вирусах в модах для мессенджера WhatsApp
© Depositphotos.com / inkytapeЛоготипы мессенджеров на экране смартфона
© Depositphotos.com / inkytape
Логотипы мессенджеров на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Мошенники все чаще атакуют россиян через мессенджеры, а в последнее время стали применять для этого вредоносные расширения, сообщил агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
По его словам, "черные разработчики" предлагают пользователям донастройки и моды, которые должны сделать использование сервиса более удобным. Но на деле под этими программами скрываются вирусы, которые распространяются по устройству сразу же после скачивания.
“Погоня за удобством усыпляет бдительность пользователей. Именно этим пользуются создатели вредоносных модов для WhatsApp. Так, человек скачивает красивую программу и пользуется ей как ни в чем не бывало. А в это время вирус расползается по гаджету, в ряде случаев перепрыгивая и на другие девайсы”, - пояснил эксперт.
Такая вредоносная программа может не только украсть личные данные, но и оформить платную подписку на несуществующие сервисы, добавил специалист.