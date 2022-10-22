https://ria.ru/20221022/medvedev-1825891990.html
Медведев осудил тех, кто сомневается в праве страны на защиту интересов
Медведев осудил тех, кто сомневается в праве страны на защиту интересов - РИА Новости, 22.10.2022
Медведев осудил тех, кто сомневается в праве страны на защиту интересов
Всякий, кто ставит под сомнение право своей страны на защиту коренных национальных интересов, а также жизней граждан, её добросовестным гражданином считаться не РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:41
2022-10-22T13:41
2022-10-22T13:57
общество
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Всякий, кто ставит под сомнение право своей страны на защиту коренных национальных интересов, а также жизней граждан, её добросовестным гражданином считаться не может, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в субботу.По мнению Медведева, если стоит выбор между мирным сосуществованием государств и защитой коренных национальных интересов, а также жизней своих граждан, то нужно выбирать второе."Это и есть реальная защита этих национальных интересов, просто в иной, более жёсткой, подходящей такому моменту форме. Всякий, кто ставит под сомнение право своей страны на такие действия, её добросовестным гражданином считаться не может", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20221022/medvedev-1825891222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий медведев, россия
Общество, Дмитрий Медведев, Россия
13:41 22.10.2022 (обновлено: 13:57 22.10.2022)
Медведев осудил тех, кто сомневается в праве страны на защиту интересов
Медведев осудил тех, кто ставит под сомнение право страны на защиту коренных интересов