https://ria.ru/20221022/medvedev-1825891222.html

Соседи России не должны вступать во враждебные блоки, заявил Медведев

Соседи России не должны вступать во враждебные блоки, заявил Медведев - РИА Новости, 22.10.2022

Соседи России не должны вступать во враждебные блоки, заявил Медведев

Любые "итоги" приемлемы для России ровно до тех пор, пока они не противоречат коренным интересам страны как государства – правопреемника Российской империи и... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:37

2022-10-22T13:37

2022-10-22T13:55

россия

в мире

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Любые "итоги" приемлемы для России ровно до тех пор, пока они не противоречат коренным интересам страны как государства – правопреемника Российской империи и СССР, пока соседние страны, не вступают во враждебные ей военные блоки с нацеленными на нее ядерными силами, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале Медведев высказался о международной ситуации. Он написал, что любая страна ставит во главу угла важнейшие приоритеты – защиту своих граждан и государственной независимости, и эта защита, по словам Медведева, возможна не только на своей собственной территории, но и на других, если к тому есть основания."Основания вполне очевидные – террор и убийства граждан этой страны. Иными словами, каждая страна вправе использовать военную силу, чтобы защитить своих граждан, которые уничтожаются на иностранных территориях. Такое право включает возможность действовать превентивно, на упреждение, чтобы предотвратить дальнейшие убийства, геноцид и другие преступления против своих граждан", - написал он.Кроме того, Медведев отметил, что итоги Второй мировой войны никто не ставит под сомнение, но надо учитывать, что история неумолимо движется вперёд."После 1945 года случилось многое, что кардинально изменило как соотношение сил в мире, так и линии государственных границ. Именно поэтому любые "итоги" приемлемы для нас ровно до тех пор, пока они не противоречат коренным интересам России как государства – правопреемника, а во многом исторического и морального наследника Российской империи и Союза ССР", - пояснил он."Пока не осуществляются прямые нападения на наших граждан. Пока соседние страны, ранее бывшие частью Российской империи или Союза ССР, не вступают во враждебные нам военные блоки, стратегические ядерные силы которых круглосуточно нацелены на наши основные города, и не начинают угрожать нашей территориальной целостности", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20221022/status-1825893008.html

https://ria.ru/20221022/medvedev-1825889953.html

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Дарья Буймова

россия, в мире, дмитрий медведев