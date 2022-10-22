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Мирное сосуществование разных государств возможно, заявил Медведев - РИА Новости, 22.10.2022
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Мирное сосуществование разных государств возможно, заявил Медведев
Мирное сосуществование разных государств возможно, заявил Медведев - РИА Новости, 22.10.2022
Мирное сосуществование разных государств возможно, заявил Медведев
Мирное сосуществование разных государств возможно и необходимо, но оно ничего не стоит, если достигнуто ценой бесконечных уступок своих исторических территорий... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:31
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в мире
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мирное сосуществование разных государств возможно и необходимо, но оно ничего не стоит, если достигнуто ценой бесконечных уступок своих исторических территорий и отказа от своих граждан, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в субботу."Мирное сосуществование разных государств возможно и необходимо. Вопрос: какой ценой оно достигнуто. Если ценой бесконечных уступок своих исторических территорий и отказа от своих граждан – такое "мирное сосуществование" гроша ломаного не стоит", - написал Медведев.
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60
в мире, дмитрий медведев, россия
В мире, Дмитрий Медведев, Россия
Материал дополняется
13:31 22.10.2022 (обновлено: 13:58 22.10.2022)
 
Мирное сосуществование разных государств возможно, заявил Медведев

Медведев заявил о необходимости мирного сосуществования разных государств

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мирное сосуществование разных государств возможно и необходимо, но оно ничего не стоит, если достигнуто ценой бесконечных уступок своих исторических территорий и отказа от своих граждан, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в субботу.
"Мирное сосуществование разных государств возможно и необходимо. Вопрос: какой ценой оно достигнуто. Если ценой бесконечных уступок своих исторических территорий и отказа от своих граждан – такое "мирное сосуществование" гроша ломаного не стоит", - написал Медведев.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
13:47
Статус постоянных членов СБ ООН не должен пересматриваться, заявил Медведев
 
В миреДмитрий МедведевРоссия
 
 
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