https://ria.ru/20221022/medvedev-1825890442.html

Мирное сосуществование разных государств возможно, заявил Медведев

Мирное сосуществование разных государств возможно, заявил Медведев - РИА Новости, 22.10.2022

Мирное сосуществование разных государств возможно, заявил Медведев

Мирное сосуществование разных государств возможно и необходимо, но оно ничего не стоит, если достигнуто ценой бесконечных уступок своих исторических территорий... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:31

2022-10-22T13:31

2022-10-22T13:58

в мире

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мирное сосуществование разных государств возможно и необходимо, но оно ничего не стоит, если достигнуто ценой бесконечных уступок своих исторических территорий и отказа от своих граждан, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в субботу."Мирное сосуществование разных государств возможно и необходимо. Вопрос: какой ценой оно достигнуто. Если ценой бесконечных уступок своих исторических территорий и отказа от своих граждан – такое "мирное сосуществование" гроша ломаного не стоит", - написал Медведев.

https://ria.ru/20221022/status-1825893008.html

россия

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Дарья Буймова

в мире, дмитрий медведев, россия