https://ria.ru/20221022/medvedev-1825890442.html
Мирное сосуществование разных государств возможно, заявил Медведев
Мирное сосуществование разных государств возможно, заявил Медведев - РИА Новости, 22.10.2022
Мирное сосуществование разных государств возможно, заявил Медведев
Мирное сосуществование разных государств возможно и необходимо, но оно ничего не стоит, если достигнуто ценой бесконечных уступок своих исторических территорий... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:31
2022-10-22T13:31
2022-10-22T13:58
в мире
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мирное сосуществование разных государств возможно и необходимо, но оно ничего не стоит, если достигнуто ценой бесконечных уступок своих исторических территорий и отказа от своих граждан, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в субботу."Мирное сосуществование разных государств возможно и необходимо. Вопрос: какой ценой оно достигнуто. Если ценой бесконечных уступок своих исторических территорий и отказа от своих граждан – такое "мирное сосуществование" гроша ломаного не стоит", - написал Медведев.
https://ria.ru/20221022/status-1825893008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий медведев, россия
В мире, Дмитрий Медведев, Россия
Материал дополняется
13:31 22.10.2022 (обновлено: 13:58 22.10.2022)
Мирное сосуществование разных государств возможно, заявил Медведев
Медведев заявил о необходимости мирного сосуществования разных государств