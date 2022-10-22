https://ria.ru/20221022/medvedev-1825889953.html

Медведев призвал отринуть западную идею "порядка, основанного на правилах"

Медведев призвал отринуть западную идею "порядка, основанного на правилах" - РИА Новости, 22.10.2022

Медведев призвал отринуть западную идею "порядка, основанного на правилах"

Западная идея "порядка, основанного на правилах", должна быть решительно отринута как несостоятельная и вредная, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:29

2022-10-22T13:29

2022-10-22T13:34

политика

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Западная идея "порядка, основанного на правилах", должна быть решительно отринута как несостоятельная и вредная, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Дрянная западная идея "порядка, основанного на правилах", должна быть решительно отринута как несостоятельная и крайне вредная для человечества. Она никем не одобрена, полностью неопределённа по содержанию и продвигается в противовес существующим международным правилам и институтам, включая ту же ООН", - написал Медведев в Telegram-канале.По его словам, эта идея продиктована "навязчивым до психических девиаций желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои попытки доминировать в мире"."Выбор остального мира – не подчиняться этой идее, а идти собственным путем", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20221022/medvedev-1825890442.html

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Варвара Скокшина

политика, дмитрий медведев, россия