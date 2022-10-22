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Медведев призвал отринуть западную идею "порядка, основанного на правилах" - РИА Новости, 22.10.2022
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Медведев призвал отринуть западную идею "порядка, основанного на правилах"
Медведев призвал отринуть западную идею "порядка, основанного на правилах" - РИА Новости, 22.10.2022
Медведев призвал отринуть западную идею "порядка, основанного на правилах"
Западная идея "порядка, основанного на правилах", должна быть решительно отринута как несостоятельная и вредная, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:29
2022-10-22T13:34
политика
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Западная идея "порядка, основанного на правилах", должна быть решительно отринута как несостоятельная и вредная, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Дрянная западная идея "порядка, основанного на правилах", должна быть решительно отринута как несостоятельная и крайне вредная для человечества. Она никем не одобрена, полностью неопределённа по содержанию и продвигается в противовес существующим международным правилам и институтам, включая ту же ООН", - написал Медведев в Telegram-канале.По его словам, эта идея продиктована "навязчивым до психических девиаций желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои попытки доминировать в мире"."Выбор остального мира – не подчиняться этой идее, а идти собственным путем", - добавил Медведев.
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политика, дмитрий медведев, россия
Политика, Дмитрий Медведев, Россия
13:29 22.10.2022 (обновлено: 13:34 22.10.2022)
 
Медведев призвал отринуть западную идею "порядка, основанного на правилах"

Медведев назвал западную идею "порядка, основанного на правилах" несостоятельной

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме - 2022
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Западная идея "порядка, основанного на правилах", должна быть решительно отринута как несостоятельная и вредная, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Дрянная западная идея "порядка, основанного на правилах", должна быть решительно отринута как несостоятельная и крайне вредная для человечества. Она никем не одобрена, полностью неопределённа по содержанию и продвигается в противовес существующим международным правилам и институтам, включая ту же ООН", - написал Медведев в Telegram-канале.
По его словам, эта идея продиктована "навязчивым до психических девиаций желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои попытки доминировать в мире".
"Выбор остального мира – не подчиняться этой идее, а идти собственным путем", - добавил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
Дополняется
Мирное сосуществование разных государств возможно, заявил Медведев
 
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