https://ria.ru/20221022/medvedev-1825889953.html
Медведев призвал отринуть западную идею "порядка, основанного на правилах"
Медведев призвал отринуть западную идею "порядка, основанного на правилах" - РИА Новости, 22.10.2022
Медведев призвал отринуть западную идею "порядка, основанного на правилах"
Западная идея "порядка, основанного на правилах", должна быть решительно отринута как несостоятельная и вредная, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:29
2022-10-22T13:29
2022-10-22T13:34
политика
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Западная идея "порядка, основанного на правилах", должна быть решительно отринута как несостоятельная и вредная, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Дрянная западная идея "порядка, основанного на правилах", должна быть решительно отринута как несостоятельная и крайне вредная для человечества. Она никем не одобрена, полностью неопределённа по содержанию и продвигается в противовес существующим международным правилам и институтам, включая ту же ООН", - написал Медведев в Telegram-канале.По его словам, эта идея продиктована "навязчивым до психических девиаций желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои попытки доминировать в мире"."Выбор остального мира – не подчиняться этой идее, а идти собственным путем", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20221022/medvedev-1825890442.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий медведев, россия
Политика, Дмитрий Медведев, Россия
13:29 22.10.2022 (обновлено: 13:34 22.10.2022)
Медведев призвал отринуть западную идею "порядка, основанного на правилах"
Медведев назвал западную идею "порядка, основанного на правилах" несостоятельной