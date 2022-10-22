https://ria.ru/20221022/mashkov-1825951075.html
Актер Машков выступил перед мобилизованными в подмосковном парке "Патриот"
Актер Машков выступил перед мобилизованными в подмосковном парке "Патриот" - РИА Новости, 22.10.2022
Актер Машков выступил перед мобилизованными в подмосковном парке "Патриот"
Народный артист РФ Владимир Машков выступил в субботу в Подмосковье в парке "Патриот" перед призванными в рамках частичной мобилизации гражданами, сообщили... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T19:20
2022-10-22T19:20
2022-10-22T19:20
культура
общество
владимир машков
россия
московская область (подмосковье)
частичная мобилизация в россии
игорь петренко
евгений попов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952003_0:65:1501:909_1920x0_80_0_0_e20a27065674edb9fdd45188ac56194a.jpg
ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 22 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Владимир Машков выступил в субботу в Подмосковье в парке "Патриот" перед призванными в рамках частичной мобилизации гражданами, сообщили журналистам в Минобороны России.В рамках акции "Мы вместе с нашей армией!" перед собравшимися также выступили актер, лауреат Государственной премии России Игорь Петренко, депутат Госдумы и ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов, а также артисты концертной бригады Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил (ВКС)."Мы все проходили много разных испытаний в жизни. Каждый из нас. Та ситуация, которая сложилась в мире, требует от нас решительных действий. Все ли это понимают или не все - это следующий вопрос. Но те ребята, которые находятся здесь, в этом зале, все, кто находится на подготовке, уверен, знают, что они идут защищать свою Родину. Защищать смыслы нашей великой веры", - подчеркнул Машков.Как рассказал Петренко, он приехал поддержать мобилизованных и сказать им слова благодарности. Он посоветовал им быть бдительными и внимательными. "И самое главное, какая бы ситуация ни случилась на пути, все равно надо оставаться человеком. Вот это, наверное, самое главное. Это и есть та самая нить Ариадны, которая нас всех спасет", - подытожил актер.Во время мероприятия мобилизованным раздали послания, которые подготовили школьники, студенты колледжей, воспитанники довузовских образовательных организаций, юнармейцы и курсанты центров "Авангард" по всей России в рамках всероссийской акции "Письмо солдату". Всего в разных регионах России с 17 по 23 октября состоится выступление более 85 агитационно-пропагандистских и концертных бригад.С начала частичной мобилизации в рамках акции прошло более 280 мероприятий в поддержку мобилизованных военнослужащих в воинских частях в 29 субъектах РФ. В акции приняли участие 56 военных и гражданских учреждений культуры, известные артисты, актеры театра, кино и телевидения, общественные и политические деятели, представители органов государственной и местной власти, волонтеры Общероссийского народного фронта и других волонтерских организаций.
https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825121438.html
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822997566.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952003_31:0:1414:1037_1920x0_80_0_0_a64b66d549c6276316faad4d9aff2b69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир машков, россия, московская область (подмосковье), частичная мобилизация в россии, игорь петренко, евгений попов
Культура, Общество, Владимир Машков, Россия, Московская область (Подмосковье), Частичная мобилизация в России, Игорь Петренко, Евгений Попов
Актер Машков выступил перед мобилизованными в подмосковном парке "Патриот"
Актер Машков выступил перед мобилизованными в рамках акции "Мы вместе с нашей армией!"
ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 22 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Владимир Машков выступил в субботу в Подмосковье в парке "Патриот" перед призванными в рамках частичной мобилизации гражданами, сообщили журналистам в Минобороны России.
В рамках акции "Мы вместе с нашей армией!" перед собравшимися также выступили актер, лауреат Государственной премии России Игорь Петренко
, депутат Госдумы
и ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов
, а также артисты концертной бригады Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил (ВКС
).
"Мы все проходили много разных испытаний в жизни. Каждый из нас. Та ситуация, которая сложилась в мире, требует от нас решительных действий. Все ли это понимают или не все - это следующий вопрос. Но те ребята, которые находятся здесь, в этом зале, все, кто находится на подготовке, уверен, знают, что они идут защищать свою Родину. Защищать смыслы нашей великой веры", - подчеркнул Машков.
Как рассказал Петренко, он приехал поддержать мобилизованных и сказать им слова благодарности. Он посоветовал им быть бдительными и внимательными. "И самое главное, какая бы ситуация ни случилась на пути, все равно надо оставаться человеком. Вот это, наверное, самое главное. Это и есть та самая нить Ариадны, которая нас всех спасет", - подытожил актер.
Во время мероприятия мобилизованным раздали послания, которые подготовили школьники, студенты колледжей, воспитанники довузовских образовательных организаций, юнармейцы и курсанты центров "Авангард" по всей России в рамках всероссийской акции "Письмо солдату". Всего в разных регионах России с 17 по 23 октября состоится выступление более 85 агитационно-пропагандистских и концертных бригад.
С начала частичной мобилизации в рамках акции прошло более 280 мероприятий в поддержку мобилизованных военнослужащих в воинских частях в 29 субъектах РФ. В акции приняли участие 56 военных и гражданских учреждений культуры, известные артисты, актеры театра, кино и телевидения, общественные и политические деятели, представители органов государственной и местной власти, волонтеры Общероссийского народного фронта
и других волонтерских организаций.