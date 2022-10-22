https://ria.ru/20221022/mashkov-1825951075.html

Актер Машков выступил перед мобилизованными в подмосковном парке "Патриот"

Актер Машков выступил перед мобилизованными в подмосковном парке "Патриот" - РИА Новости, 22.10.2022

Актер Машков выступил перед мобилизованными в подмосковном парке "Патриот"

Народный артист РФ Владимир Машков выступил в субботу в Подмосковье в парке "Патриот" перед призванными в рамках частичной мобилизации гражданами, сообщили... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T19:20

2022-10-22T19:20

2022-10-22T19:20

культура

общество

владимир машков

россия

московская область (подмосковье)

частичная мобилизация в россии

игорь петренко

евгений попов

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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 22 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Владимир Машков выступил в субботу в Подмосковье в парке "Патриот" перед призванными в рамках частичной мобилизации гражданами, сообщили журналистам в Минобороны России.В рамках акции "Мы вместе с нашей армией!" перед собравшимися также выступили актер, лауреат Государственной премии России Игорь Петренко, депутат Госдумы и ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов, а также артисты концертной бригады Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил (ВКС)."Мы все проходили много разных испытаний в жизни. Каждый из нас. Та ситуация, которая сложилась в мире, требует от нас решительных действий. Все ли это понимают или не все - это следующий вопрос. Но те ребята, которые находятся здесь, в этом зале, все, кто находится на подготовке, уверен, знают, что они идут защищать свою Родину. Защищать смыслы нашей великой веры", - подчеркнул Машков.Как рассказал Петренко, он приехал поддержать мобилизованных и сказать им слова благодарности. Он посоветовал им быть бдительными и внимательными. "И самое главное, какая бы ситуация ни случилась на пути, все равно надо оставаться человеком. Вот это, наверное, самое главное. Это и есть та самая нить Ариадны, которая нас всех спасет", - подытожил актер.Во время мероприятия мобилизованным раздали послания, которые подготовили школьники, студенты колледжей, воспитанники довузовских образовательных организаций, юнармейцы и курсанты центров "Авангард" по всей России в рамках всероссийской акции "Письмо солдату". Всего в разных регионах России с 17 по 23 октября состоится выступление более 85 агитационно-пропагандистских и концертных бригад.С начала частичной мобилизации в рамках акции прошло более 280 мероприятий в поддержку мобилизованных военнослужащих в воинских частях в 29 субъектах РФ. В акции приняли участие 56 военных и гражданских учреждений культуры, известные артисты, актеры театра, кино и телевидения, общественные и политические деятели, представители органов государственной и местной власти, волонтеры Общероссийского народного фронта и других волонтерских организаций.

https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825121438.html

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822997566.html

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общество, владимир машков, россия, московская область (подмосковье), частичная мобилизация в россии, игорь петренко, евгений попов