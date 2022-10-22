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Пленный старшина ВСУ рассказал об убийстве жителя Мариуполя - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/mariupol-1825836802.html
Пленный старшина ВСУ рассказал об убийстве жителя Мариуполя
Пленный старшина ВСУ рассказал об убийстве жителя Мариуполя - РИА Новости, 22.10.2022
Пленный старшина ВСУ рассказал об убийстве жителя Мариуполя
Украинские военные в Мариуполе отбирали продукты у мирных жителей, а однажды застрелили мужчину, который выразил свое возмущение, сообщил РИА Новости украинский РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T03:10
2022-10-22T05:28
специальная военная операция на украине
мариуполь
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ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Украинские военные в Мариуполе отбирали продукты у мирных жителей, а однажды застрелили мужчину, который выразил свое возмущение, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Виталий Катранич."Мы выехали машиной и ходили по квартирам. Уже не было, что есть. Взламывали, стучали, нам не открывали. Взломали. Хозяин подошел, начал кричать", - сказал Катранич, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона.По словам пленного, его сослуживец по фамилии Руденко выпустил в жильца очередь из автомата, а в другой раз он же стрелял в гражданских с балкона гостиницы."Мы уже вышли (из гостиницы) и увидели, что там два гражданских лежит", - сказал Катранич.
https://ria.ru/20220805/sud-1807386912.html
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мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь
03:10 22.10.2022 (обновлено: 05:28 22.10.2022)
 
Пленный старшина ВСУ рассказал об убийстве жителя Мариуполя

Военнопленный: украинские солдаты убили мирного жителя в Мариуполе из-за продуктов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоеннослужащий Вооруженных сил Украины
Военнослужащий Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военнослужащий Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Украинские военные в Мариуполе отбирали продукты у мирных жителей, а однажды застрелили мужчину, который выразил свое возмущение, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Виталий Катранич.
"Мы выехали машиной и ходили по квартирам. Уже не было, что есть. Взламывали, стучали, нам не открывали. Взломали. Хозяин подошел, начал кричать", - сказал Катранич, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона.
По словам пленного, его сослуживец по фамилии Руденко выпустил в жильца очередь из автомата, а в другой раз он же стрелял в гражданских с балкона гостиницы.
"Мы уже вышли (из гостиницы) и увидели, что там два гражданских лежит", - сказал Катранич.
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