https://ria.ru/20221022/mariupol-1825836802.html

Пленный старшина ВСУ рассказал об убийстве жителя Мариуполя

Пленный старшина ВСУ рассказал об убийстве жителя Мариуполя - РИА Новости, 22.10.2022

Пленный старшина ВСУ рассказал об убийстве жителя Мариуполя

Украинские военные в Мариуполе отбирали продукты у мирных жителей, а однажды застрелили мужчину, который выразил свое возмущение, сообщил РИА Новости украинский РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T03:10

2022-10-22T03:10

2022-10-22T05:28

специальная военная операция на украине

мариуполь

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ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Украинские военные в Мариуполе отбирали продукты у мирных жителей, а однажды застрелили мужчину, который выразил свое возмущение, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Виталий Катранич."Мы выехали машиной и ходили по квартирам. Уже не было, что есть. Взламывали, стучали, нам не открывали. Взломали. Хозяин подошел, начал кричать", - сказал Катранич, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона.По словам пленного, его сослуживец по фамилии Руденко выпустил в жильца очередь из автомата, а в другой раз он же стрелял в гражданских с балкона гостиницы."Мы уже вышли (из гостиницы) и увидели, что там два гражданских лежит", - сказал Катранич.

https://ria.ru/20220805/sud-1807386912.html

мариуполь

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мариуполь