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В Венгрии иронично прокомментировали жалобу Макрона на дешевизну газа в США - РИА Новости, 22.10.2022
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В Венгрии иронично прокомментировали жалобу Макрона на дешевизну газа в США
В Венгрии иронично прокомментировали жалобу Макрона на дешевизну газа в США - РИА Новости, 22.10.2022
В Венгрии иронично прокомментировали жалобу Макрона на дешевизну газа в США
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш с иронией приветствовал признание президентом Франции Эммануэлем Макроном того факта, что американский РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T15:44
2022-10-22T15:44
эммануэль макрон
венгрия
европа
сша
парламент венгрии
виктор орбан
в мире
экономика
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БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш с иронией приветствовал признание президентом Франции Эммануэлем Макроном того факта, что американский газ в США стоит гораздо дешевле, чем в Европе, напомнив, что представители правительства Венгрии не раз отмечали этот факт.Ранее Макрон подверг критике США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который на их рынке стоит сильно дешевле, чем на европейском."Мы можем приветствовать заявление (президента Франции) словами "Доброе утро!" Мы в прошедшие месяцы много раз говорили, кажется, не осталось такого члена правительства, который бы не сказал, что наша проблема не только в том, что цены очень высоки, и с этим надо справляться бытовому сектору венгерской промышленности, но и в том, что мы конкурируем на глобальном мировом рынке с такими предприятиями, которые получают сырье в четыре-пять-шесть раз дешевле, например, в США. Мы приветствуем признание, не думаем, что нам в этом вопросе надо оспаривать авторские права, но Европа должна продолжать политику в соответствии с этим", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам.
https://ria.ru/20221021/makron-1825754266.html
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эммануэль макрон, венгрия, европа, сша, парламент венгрии, виктор орбан, в мире, экономика
Эммануэль Макрон, Венгрия, Европа, США, Парламент Венгрии, Виктор Орбан, В мире, Экономика
15:44 22.10.2022
 
В Венгрии иронично прокомментировали жалобу Макрона на дешевизну газа в США

Власти Венгрии ответили на заявление Макрона о дешевизне газа в США словами "Доброе утро!"

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш с иронией приветствовал признание президентом Франции Эммануэлем Макроном того факта, что американский газ в США стоит гораздо дешевле, чем в Европе, напомнив, что представители правительства Венгрии не раз отмечали этот факт.
Ранее Макрон подверг критике США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который на их рынке стоит сильно дешевле, чем на европейском.
Город Лион во Франции - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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"Мы можем приветствовать заявление (президента Франции) словами "Доброе утро!" Мы в прошедшие месяцы много раз говорили, кажется, не осталось такого члена правительства, который бы не сказал, что наша проблема не только в том, что цены очень высоки, и с этим надо справляться бытовому сектору венгерской промышленности, но и в том, что мы конкурируем на глобальном мировом рынке с такими предприятиями, которые получают сырье в четыре-пять-шесть раз дешевле, например, в США. Мы приветствуем признание, не думаем, что нам в этом вопросе надо оспаривать авторские права, но Европа должна продолжать политику в соответствии с этим", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам.
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Эммануэль МакронВенгрияЕвропаСШАПарламент ВенгрииВиктор ОрбанВ миреЭкономика
 
 
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