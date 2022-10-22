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В Луцке уничтожен объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 22.10.2022
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В Луцке уничтожен объект энергетической инфраструктуры
В Луцке уничтожен объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 22.10.2022
В Луцке уничтожен объект энергетической инфраструктуры
Уничтожен объект энергетической инфраструктуры в Луцке в украинской Волынской области, он не подлежит восстановлению, заявил мэр города Игорь Полищук. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T15:41
2022-10-22T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
волынская область
укрэнерго
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уничтожен объект энергетической инфраструктуры в Луцке в украинской Волынской области, он не подлежит восстановлению, заявил мэр города Игорь Полищук."Повреждения объекта энергетики, по которому было попадание, критические. Фактически он уничтожен. На данный момент его восстановление невозможно", - написал Полищук в своем Telegram-канале.Утром в субботу Полищук сообщал, что объект энергетической инфраструктуры города был поражен во время воздушной тревоги, часть города осталась без света. Горожан призвали запастись водой. Впоследствии повторный удар по инфраструктурному объекту подтвердил глава местной областной администрации Юрий Погуляйко.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Компания Укрэнерго заявила, что масштаб повреждений энергосистемы в результате ударов сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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в мире, россия, киев, волынская область, укрэнерго, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Волынская область, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
15:41 22.10.2022
 
В Луцке уничтожен объект энергетической инфраструктуры

В Луцке уничтожен объект энергетической инфраструктуры, он не подлежит восстановлению

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уничтожен объект энергетической инфраструктуры в Луцке в украинской Волынской области, он не подлежит восстановлению, заявил мэр города Игорь Полищук.
"Повреждения объекта энергетики, по которому было попадание, критические. Фактически он уничтожен. На данный момент его восстановление невозможно", - написал Полищук в своем Telegram-канале.
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Утром в субботу Полищук сообщал, что объект энергетической инфраструктуры города был поражен во время воздушной тревоги, часть города осталась без света. Горожан призвали запастись водой. Впоследствии повторный удар по инфраструктурному объекту подтвердил глава местной областной администрации Юрий Погуляйко.
В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Компания Укрэнерго заявила, что масштаб повреждений энергосистемы в результате ударов сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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