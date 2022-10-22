https://ria.ru/20221022/lutsk-1825914785.html

В Луцке уничтожен объект энергетической инфраструктуры

В Луцке уничтожен объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 22.10.2022

В Луцке уничтожен объект энергетической инфраструктуры

Уничтожен объект энергетической инфраструктуры в Луцке в украинской Волынской области, он не подлежит восстановлению, заявил мэр города Игорь Полищук. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T15:41

2022-10-22T15:41

2022-10-22T15:41

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уничтожен объект энергетической инфраструктуры в Луцке в украинской Волынской области, он не подлежит восстановлению, заявил мэр города Игорь Полищук."Повреждения объекта энергетики, по которому было попадание, критические. Фактически он уничтожен. На данный момент его восстановление невозможно", - написал Полищук в своем Telegram-канале.Утром в субботу Полищук сообщал, что объект энергетической инфраструктуры города был поражен во время воздушной тревоги, часть города осталась без света. Горожан призвали запастись водой. Впоследствии повторный удар по инфраструктурному объекту подтвердил глава местной областной администрации Юрий Погуляйко.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Компания Укрэнерго заявила, что масштаб повреждений энергосистемы в результате ударов сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221022/shebekino-1825900415.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, волынская область, укрэнерго, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина