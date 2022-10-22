https://ria.ru/20221022/lnr-1825843052.html

В ЛНР завершилось строительство нового водовода

В ЛНР завершилось строительство нового водовода - РИА Новости, 22.10.2022

В ЛНР завершилось строительство нового водовода

Минобороны России построило новый водовод для жителей города Ровеньки в Луганской Народной Республики, сообщает ведомство. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T07:10

2022-10-22T07:10

2022-10-22T07:10

жкх

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минобороны России построило новый водовод для жителей города Ровеньки в Луганской Народной Республики, сообщает ведомство.О том, что в Луганской Народной Республик построят водопровод, Минобороны сообщало в июле. Предполагалось, что альтернативный источник водоснабжения протяженностью более 40 километров обеспечит подачу воды питьевого качества из города Молодогвардейск в город Ровеньки в ЛНР.Специалистам пришлось преодолеть две реки, автомобильные и железнодорожные пути, скальные породы, по которым проходит участок водовода протяженностью в семь километров.До постройки нового водопровода, как сообщается, вода в Ровеньки подавалась с Молодогвардейской насосной станции, сети были в аварийном состоянии. Новый водопровод обеспечит жителей постоянной подачей воды.

https://ria.ru/20220903/stroitelstvo-1814235427.html

луганская народная республика

россия

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жкх, луганская народная республика, россия