https://ria.ru/20221022/lnr-1825843052.html
В ЛНР завершилось строительство нового водовода
В ЛНР завершилось строительство нового водовода - РИА Новости, 22.10.2022
В ЛНР завершилось строительство нового водовода
Минобороны России построило новый водовод для жителей города Ровеньки в Луганской Народной Республики, сообщает ведомство. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T07:10
2022-10-22T07:10
2022-10-22T07:10
жкх
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584551943_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f24512a05c415a82e3476c9593ae33f.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минобороны России построило новый водовод для жителей города Ровеньки в Луганской Народной Республики, сообщает ведомство.О том, что в Луганской Народной Республик построят водопровод, Минобороны сообщало в июле. Предполагалось, что альтернативный источник водоснабжения протяженностью более 40 километров обеспечит подачу воды питьевого качества из города Молодогвардейск в город Ровеньки в ЛНР.Специалистам пришлось преодолеть две реки, автомобильные и железнодорожные пути, скальные породы, по которым проходит участок водовода протяженностью в семь километров.До постройки нового водопровода, как сообщается, вода в Ровеньки подавалась с Молодогвардейской насосной станции, сети были в аварийном состоянии. Новый водопровод обеспечит жителей постоянной подачей воды.
https://ria.ru/20220903/stroitelstvo-1814235427.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584551943_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_4911174490992b095946e6be82222cae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, луганская народная республика, россия
ЖКХ, Луганская Народная Республика, Россия
В ЛНР завершилось строительство нового водовода
Минобороны России построило новый водовод для жителей города Ровеньки в ЛНР
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минобороны России построило новый водовод для жителей города Ровеньки в Луганской Народной Республики, сообщает ведомство.
О том, что в Луганской Народной Республик построят водопровод, Минобороны сообщало в июле. Предполагалось, что альтернативный источник водоснабжения протяженностью более 40 километров обеспечит подачу воды питьевого качества из города Молодогвардейск в город Ровеньки в ЛНР.
"Работы на объекте в Луганской Народной Республике вели специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России. Новый трубопровод обеспечит жителей города Ровеньки централизованным водоснабжением. Общая протяженность водной артерии превысила 40 километров. Военные строители возвели также насосную станцию для перекачивания воды мощностью", - заявили в Минобороны.
Специалистам пришлось преодолеть две реки, автомобильные и железнодорожные пути, скальные породы, по которым проходит участок водовода протяженностью в семь километров.
До постройки нового водопровода, как сообщается, вода в Ровеньки подавалась с Молодогвардейской насосной станции, сети были в аварийном состоянии. Новый водопровод обеспечит жителей постоянной подачей воды.