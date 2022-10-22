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В ЛНР завершилось строительство нового водовода - РИА Новости, 22.10.2022
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В ЛНР завершилось строительство нового водовода
В ЛНР завершилось строительство нового водовода - РИА Новости, 22.10.2022
В ЛНР завершилось строительство нового водовода
Минобороны России построило новый водовод для жителей города Ровеньки в Луганской Народной Республики, сообщает ведомство. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T07:10
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луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минобороны России построило новый водовод для жителей города Ровеньки в Луганской Народной Республики, сообщает ведомство.О том, что в Луганской Народной Республик построят водопровод, Минобороны сообщало в июле. Предполагалось, что альтернативный источник водоснабжения протяженностью более 40 километров обеспечит подачу воды питьевого качества из города Молодогвардейск в город Ровеньки в ЛНР.Специалистам пришлось преодолеть две реки, автомобильные и железнодорожные пути, скальные породы, по которым проходит участок водовода протяженностью в семь километров.До постройки нового водопровода, как сообщается, вода в Ровеньки подавалась с Молодогвардейской насосной станции, сети были в аварийном состоянии. Новый водопровод обеспечит жителей постоянной подачей воды.
https://ria.ru/20220903/stroitelstvo-1814235427.html
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жкх, луганская народная республика, россия
ЖКХ, Луганская Народная Республика, Россия
07:10 22.10.2022
 
В ЛНР завершилось строительство нового водовода

Минобороны России построило новый водовод для жителей города Ровеньки в ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабочие во время укладки труб нового водовода
Рабочие во время укладки труб нового водовода - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Рабочие во время укладки труб нового водовода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минобороны России построило новый водовод для жителей города Ровеньки в Луганской Народной Республики, сообщает ведомство.
О том, что в Луганской Народной Республик построят водопровод, Минобороны сообщало в июле. Предполагалось, что альтернативный источник водоснабжения протяженностью более 40 километров обеспечит подачу воды питьевого качества из города Молодогвардейск в город Ровеньки в ЛНР.
"Работы на объекте в Луганской Народной Республике вели специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России. Новый трубопровод обеспечит жителей города Ровеньки централизованным водоснабжением. Общая протяженность водной артерии превысила 40 километров. Военные строители возвели также насосную станцию для перекачивания воды мощностью", - заявили в Минобороны.
Специалистам пришлось преодолеть две реки, автомобильные и железнодорожные пути, скальные породы, по которым проходит участок водовода протяженностью в семь километров.
До постройки нового водопровода, как сообщается, вода в Ровеньки подавалась с Молодогвардейской насосной станции, сети были в аварийном состоянии. Новый водопровод обеспечит жителей постоянной подачей воды.
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