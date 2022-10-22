https://ria.ru/20221022/liniya-1825879604.html

Председатель СК поручил создать телефонную линию для участников СВО

Председатель СК поручил создать телефонную линию для участников СВО - РИА Новости, 22.10.2022

Председатель СК поручил создать телефонную линию для участников СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать в территориальных управлениях ведомства телефонную линию для участников... РИА Новости, 22.10.2022

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2022-10-22T12:11

2022-10-22T12:23

россия

следственный комитет россии (ск рф)

частичная мобилизация в россии

общество

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать в территориальных управлениях ведомства телефонную линию для участников спецоперации, мобилизованных и членов их семей, сообщается в Telegram-канале СК.Отмечается, что СК РФ создана и функционирует в круглосуточном режиме горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей (8-800-100-12-60, звонок бесплатный)."В связи с многочисленными обращениями граждан по интересующим вопросам и в целях их оперативного разрешения глава ведомства поручил руководителям территориальных следственных управлений и Главного военного следственного управления СК России создать аналогичный канал связи", - говорится в сообщении.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, Бастрыкин потребовал представить доклад по результатам проведенной работы, отметили в СК.

https://ria.ru/20221020/surovikin-1825286312.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, следственный комитет россии (ск рф), частичная мобилизация в россии, общество