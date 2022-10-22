https://ria.ru/20221022/liniya-1825879604.html
Председатель СК поручил создать телефонную линию для участников СВО
Председатель СК поручил создать телефонную линию для участников СВО - РИА Новости, 22.10.2022
Председатель СК поручил создать телефонную линию для участников СВО
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать в территориальных управлениях ведомства телефонную линию для участников... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:11
2022-10-22T12:11
2022-10-22T12:23
россия
следственный комитет россии (ск рф)
частичная мобилизация в россии
общество
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать в территориальных управлениях ведомства телефонную линию для участников спецоперации, мобилизованных и членов их семей, сообщается в Telegram-канале СК.Отмечается, что СК РФ создана и функционирует в круглосуточном режиме горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей (8-800-100-12-60, звонок бесплатный)."В связи с многочисленными обращениями граждан по интересующим вопросам и в целях их оперативного разрешения глава ведомства поручил руководителям территориальных следственных управлений и Главного военного следственного управления СК России создать аналогичный канал связи", - говорится в сообщении.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, Бастрыкин потребовал представить доклад по результатам проведенной работы, отметили в СК.
https://ria.ru/20221020/surovikin-1825286312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), частичная мобилизация в россии, общество
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Частичная мобилизация в России, Общество, Специальная военная операция на Украине
12:11 22.10.2022 (обновлено: 12:23 22.10.2022)
Председатель СК поручил создать телефонную линию для участников СВО
Председатель СК поручил создать телефонную линию для участников СВО и мобилизованных