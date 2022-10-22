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Председатель СК поручил создать телефонную линию для участников СВО - РИА Новости, 22.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/liniya-1825879604.html
Председатель СК поручил создать телефонную линию для участников СВО
Председатель СК поручил создать телефонную линию для участников СВО - РИА Новости, 22.10.2022
Председатель СК поручил создать телефонную линию для участников СВО
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать в территориальных управлениях ведомства телефонную линию для участников... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:11
2022-10-22T12:23
россия
следственный комитет россии (ск рф)
частичная мобилизация в россии
общество
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать в территориальных управлениях ведомства телефонную линию для участников спецоперации, мобилизованных и членов их семей, сообщается в Telegram-канале СК.Отмечается, что СК РФ создана и функционирует в круглосуточном режиме горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей (8-800-100-12-60, звонок бесплатный)."В связи с многочисленными обращениями граждан по интересующим вопросам и в целях их оперативного разрешения глава ведомства поручил руководителям территориальных следственных управлений и Главного военного следственного управления СК России создать аналогичный канал связи", - говорится в сообщении.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, Бастрыкин потребовал представить доклад по результатам проведенной работы, отметили в СК.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), частичная мобилизация в россии, общество
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Частичная мобилизация в России, Общество, Специальная военная операция на Украине
12:11 22.10.2022 (обновлено: 12:23 22.10.2022)
 
Председатель СК поручил создать телефонную линию для участников СВО

Председатель СК поручил создать телефонную линию для участников СВО и мобилизованных

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОператор колл-центра
Оператор колл-центра - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать в территориальных управлениях ведомства телефонную линию для участников спецоперации, мобилизованных и членов их семей, сообщается в Telegram-канале СК.
Отмечается, что СК РФ создана и функционирует в круглосуточном режиме горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей (8-800-100-12-60, звонок бесплатный).
"В связи с многочисленными обращениями граждан по интересующим вопросам и в целях их оперативного разрешения глава ведомства поручил руководителям территориальных следственных управлений и Главного военного следственного управления СК России создать аналогичный канал связи", - говорится в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, Бастрыкин потребовал представить доклад по результатам проведенной работы, отметили в СК.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Частичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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