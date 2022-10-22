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Шольц ответил на "раздражающий" вопрос о поставках танков Киеву - РИА Новости, 22.10.2022
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Шольц ответил на "раздражающий" вопрос о поставках танков Киеву
Шольц ответил на "раздражающий" вопрос о поставках танков Киеву - РИА Новости, 22.10.2022
Шольц ответил на "раздражающий" вопрос о поставках танков Киеву
Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил журналистам газеты Die Welt причину отказа поставлять на Украину танки системы Leopard. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T15:32
2022-10-22T15:32
в мире
олаф шольц
германия
украина
нато
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил журналистам газеты Die Welt причину отказа поставлять на Украину танки системы Leopard.Отвечая на вопрос, который само издание определило как "раздражающий", немецкий лидер отметил, что передача старых советских моделей танков лучше вписывается в европейскую общую систему поставок оружия киевскому режиму."Кольцевым обменом Германия добилась того, что на Украину было доставлено более ста танков, которые можно было там использовать сразу: из Чехии, из Словакии, из Словении, из Греции. Логистика, запчасти, боеприпасы для этих танков российского или постсоветского производства уже есть на Украине. Стараемся доставлять из других стран. Но факт остается фактом: вопрос о том, какое оружие мы поставляем, основывается на очень четком принципе — не действовать в одиночку", — заявил Шольц.Ранее глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт на дискуссионном мероприятии в Берлине сравнил призывы поставлять танки "Леопард 2" с надеждами, которые возлагались в нацистской Германии на первую в мире баллистическую ракету дальнего действия "Фау-2", которую пропаганда окрестила "вундерваффе" — чудо-оружием.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221022/eskalatsiya-1825854034.html
https://ria.ru/20221022/pomosch-1825908783.html
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в мире, олаф шольц, германия, украина, нато
В мире, Олаф Шольц, Германия, Украина, НАТО
15:32 22.10.2022
 
Шольц ответил на "раздражающий" вопрос о поставках танков Киеву

Канцлер Германии Шольц объяснил, почему не отправляет Зеленскому танки "Леопард"

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил журналистам газеты Die Welt причину отказа поставлять на Украину танки системы Leopard.
Отвечая на вопрос, который само издание определило как "раздражающий", немецкий лидер отметил, что передача старых советских моделей танков лучше вписывается в европейскую общую систему поставок оружия киевскому режиму.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
09:14
Шольц рассказал, как проходят переговоры с Путиным по Украине
"Кольцевым обменом Германия добилась того, что на Украину было доставлено более ста танков, которые можно было там использовать сразу: из Чехии, из Словакии, из Словении, из Греции. Логистика, запчасти, боеприпасы для этих танков российского или постсоветского производства уже есть на Украине. Стараемся доставлять из других стран. Но факт остается фактом: вопрос о том, какое оружие мы поставляем, основывается на очень четком принципе — не действовать в одиночку", — заявил Шольц.
Ранее глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт на дискуссионном мероприятии в Берлине сравнил призывы поставлять танки "Леопард 2" с надеждами, которые возлагались в нацистской Германии на первую в мире баллистическую ракету дальнего действия "Фау-2", которую пропаганда окрестила "вундерваффе" — чудо-оружием.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
15:14
Главы МИД и Минобороны Германии попросили увеличить военную помощь Украине
 
В миреОлаф ШольцГерманияУкраинаНАТО
 
 
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