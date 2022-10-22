https://ria.ru/20221022/leopard-1825913272.html

Шольц ответил на "раздражающий" вопрос о поставках танков Киеву

Шольц ответил на "раздражающий" вопрос о поставках танков Киеву - РИА Новости, 22.10.2022

Шольц ответил на "раздражающий" вопрос о поставках танков Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил журналистам газеты Die Welt причину отказа поставлять на Украину танки системы Leopard. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T15:32

2022-10-22T15:32

2022-10-22T15:32

в мире

олаф шольц

германия

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил журналистам газеты Die Welt причину отказа поставлять на Украину танки системы Leopard.Отвечая на вопрос, который само издание определило как "раздражающий", немецкий лидер отметил, что передача старых советских моделей танков лучше вписывается в европейскую общую систему поставок оружия киевскому режиму."Кольцевым обменом Германия добилась того, что на Украину было доставлено более ста танков, которые можно было там использовать сразу: из Чехии, из Словакии, из Словении, из Греции. Логистика, запчасти, боеприпасы для этих танков российского или постсоветского производства уже есть на Украине. Стараемся доставлять из других стран. Но факт остается фактом: вопрос о том, какое оружие мы поставляем, основывается на очень четком принципе — не действовать в одиночку", — заявил Шольц.Ранее глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт на дискуссионном мероприятии в Берлине сравнил призывы поставлять танки "Леопард 2" с надеждами, которые возлагались в нацистской Германии на первую в мире баллистическую ракету дальнего действия "Фау-2", которую пропаганда окрестила "вундерваффе" — чудо-оружием.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221022/eskalatsiya-1825854034.html

https://ria.ru/20221022/pomosch-1825908783.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, олаф шольц, германия, украина, нато