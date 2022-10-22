https://ria.ru/20221022/krym-1825880039.html

В случае разрушения Каховской ГЭС Крым останется без воды, заявили власти

В случае разрушения Каховской ГЭС Крым останется без воды, заявили власти - РИА Новости, 22.10.2022

В случае разрушения Каховской ГЭС Крым останется без воды, заявили власти

Подача днепровской воды в Крым в случае разрушения плотины Каховского водохранилища и Каховской ГЭС будет нарушена, заявил глава администрации Новокаховского... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T12:13

2022-10-22T12:13

2022-10-22T12:13

владимир леонтьев (новая каховка)

василий небензя

киев

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херсонская область

совет безопасности оон

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Подача днепровской воды в Крым в случае разрушения плотины Каховского водохранилища и Каховской ГЭС будет нарушена, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Та вода, которая поставляется в Крым (по Северо-Крымскому каналу), а это с февраля уже почти 400 миллионов кубометров, чуть менее 2 миллионов кубометров в сутки – такая возможность будет нарушена", - сказал Леонтьев в эфире "Соловьев Live", отвечая на вопрос о возможных последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС.Северо-Крымский канал длиной более 400 километров берет начало из Каховского водохранилища. Канал строился с 1961 по 1971 годы для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма. Канал, который Киев перекрыл в 2014 году был разблокирован российскими военными после начала спецоперации.

https://ria.ru/20221022/ges-1825877356.html

https://ria.ru/20221022/ges-1825876929.html

киев

россия

херсонская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир леонтьев (новая каховка), василий небензя, киев, россия, херсонская область , совет безопасности оон, оон, общество