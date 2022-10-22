https://ria.ru/20221022/krym-1825880039.html
В случае разрушения Каховской ГЭС Крым останется без воды, заявили власти
В случае разрушения Каховской ГЭС Крым останется без воды, заявили власти - РИА Новости, 22.10.2022
В случае разрушения Каховской ГЭС Крым останется без воды, заявили власти
Подача днепровской воды в Крым в случае разрушения плотины Каховского водохранилища и Каховской ГЭС будет нарушена, заявил глава администрации Новокаховского... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:13
2022-10-22T12:13
2022-10-22T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Подача днепровской воды в Крым в случае разрушения плотины Каховского водохранилища и Каховской ГЭС будет нарушена, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Та вода, которая поставляется в Крым (по Северо-Крымскому каналу), а это с февраля уже почти 400 миллионов кубометров, чуть менее 2 миллионов кубометров в сутки – такая возможность будет нарушена", - сказал Леонтьев в эфире "Соловьев Live", отвечая на вопрос о возможных последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС.Северо-Крымский канал длиной более 400 километров берет начало из Каховского водохранилища. Канал строился с 1961 по 1971 годы для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма. Канал, который Киев перекрыл в 2014 году был разблокирован российскими военными после начала спецоперации.
https://ria.ru/20221022/ges-1825877356.html
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РИА Новости
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владимир леонтьев (новая каховка), василий небензя, киев, россия, херсонская область , совет безопасности оон, оон, общество
Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Василий Небензя, Киев, Россия, Херсонская область , Совет Безопасности ООН, ООН, Общество
В случае разрушения Каховской ГЭС Крым останется без воды, заявили власти
Глава Новой Каховки: в случае разрушения Каховской ГЭС нарушится водоснабжение Крыма