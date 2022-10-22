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В Крыму призвали Запад попытаться понять Россию - РИА Новости, 22.10.2022
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В Крыму призвали Запад попытаться понять Россию
В Крыму призвали Запад попытаться понять Россию - РИА Новости, 22.10.2022
В Крыму призвали Запад попытаться понять Россию
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что если бы Запад попытался понять Россию, то конфликта на Украине удалось бы избежать. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:29
2022-10-22T11:29
владимир константинов
россия
украина
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что если бы Запад попытался понять Россию, то конфликта на Украине удалось бы избежать."Нашим бывшим так называемым западным партнерам, которые развязали этот конфликт, стоит попробовать понять Россию, менталитет нашего народа. Они не знают нашей истории, нашего характера", - сказал Константинов РИА Новости.По его словам, именно это непонимание привело к нынешнему конфликту на Украине."Но, анализируя наше прошлое, можно четко осознать, что такие ситуации нас объединяют, дают нам силы для борьбы с внешним врагом, для решения проблем, которые в мирное время можно было отложить", - подчеркнул глава регионального парламента.Он назвал правильным и своевременным решением введение военного положения в новых российских регионах. "Идут боевые действия, где-то со средней интенсивностью, где-то — более активные, как, например, на Херсонщине. Конечно, такая юридическая форма позволяет правильно организовывать процессы, которые связаны с проведением специальной операции, включая гуманитарные, производственные и другие", - подчеркнул Константинов.
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владимир константинов, россия, украина, республика крым, политика
Владимир Константинов, Россия, Украина, Республика Крым, Политика
11:29 22.10.2022
 
В Крыму призвали Запад попытаться понять Россию

Глава крымского парламента Константинов призвал Запад попытаться понять менталитет россиян

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что если бы Запад попытался понять Россию, то конфликта на Украине удалось бы избежать.
"Нашим бывшим так называемым западным партнерам, которые развязали этот конфликт, стоит попробовать понять Россию, менталитет нашего народа. Они не знают нашей истории, нашего характера", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, именно это непонимание привело к нынешнему конфликту на Украине.
"Но, анализируя наше прошлое, можно четко осознать, что такие ситуации нас объединяют, дают нам силы для борьбы с внешним врагом, для решения проблем, которые в мирное время можно было отложить", - подчеркнул глава регионального парламента.
Он назвал правильным и своевременным решением введение военного положения в новых российских регионах. "Идут боевые действия, где-то со средней интенсивностью, где-то — более активные, как, например, на Херсонщине. Конечно, такая юридическая форма позволяет правильно организовывать процессы, которые связаны с проведением специальной операции, включая гуманитарные, производственные и другие", - подчеркнул Константинов.
Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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