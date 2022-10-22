Французы предрекли упадок и крах ЕС
Читатели Le Figaro разочаровались в единой Европе из-за энергокризиса
© AP Photo / Emilio MorenattiМужчина подает милостыню нищему на бульваре Рамблас в Барселоне
© AP Photo / Emilio Morenatti
Мужчина подает милостыню нищему на бульваре Рамблас в Барселоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro критически отреагировали на публикацию, посвященную итогам саммита Евросоюза в Брюсселе. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
В публикации, в частности, отмечается, что "в дискуссиях европейцев доминирует энергетический кризис, с которыми европейцы борются в течение нескольких последних месяцев". Особо подчеркивается, что коммунальные платежи выросли в разы, инфляция находится на очень высоком уровне, а меры, принимаемые для поддержки Украины, дорого обходятся гражданам и бизнесу.
"Россия не ведет энергетическую войну против ЕС. Происходит прямо противоположное. Это ЕС решил лишить нас российской нефти и газа. ЕС ведет нас к экономическому упадку в результате принятия санкций. Это не что иное, как диктатура, и чем скорее мы от нее избавимся, тем будут лучше", - выразил мнение Grand largue.
"Единство Европы? О чем вы? Никакой геополитической стратегии. Ничего разумного в энергетической области, когда цена на электроэнергию индексируется по цене на газ! Мы отказались от ядерной энергетики и стали зависимыми от американцев в области обороны. Такая Европа может только разочаровывать", - констатировал La belle Provence.
"Нынешний кризис, несомненно, является самым серьезным, с которым придется столкнуться ЕС. Есть риск распада ЕС, и если он произойдет, то он начнется с краха евро", - выразил опасения British Lord.
"Решение очевидно. Надо отменить санкции и прекратить вмешиваться в конфликт, который нас не касается", - отметил azerty70.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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