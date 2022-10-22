15:49 22.10.2022 (обновлено: 19:10 22.10.2022)
Шольц призвал не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО
Канцлер ФРГ Шольц призвал не допустить шагов, ведущих к прямому столкновению России и НАТО
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 окт — РИА Новости. Конфликт между Россией и Украиной не должен превратиться в противостояние с НАТО, заявил в интервью газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц.
Он подчеркнул, что сам не верит в то, что такой поворот событий возможен. Тем не менее эту угрозу нельзя упускать из виду, отметил канцлер. По его словам, в такой ситуации не может быть и речи о неосторожных шагах, которые могут привести к прямому конфликту между Россией и НАТО.
Канцлер добавил, что в то же время Берлин поддерживает Киев "в меру своих возможностей". После США Германия — одна из тех стран, которые больше всех помогают Украине финансово, гуманитарно, а также с помощью оружия. Канцлер, в частности, затронул тему недавних поставок Киеву системы ПВО Iris-T, которую назвал "самой современной в мире".
Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе. Глава государства выразил надежду, что западным лидерам "хватает ума" не предпринимать подобных шагов.