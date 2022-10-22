Рейтинг@Mail.ru
Шольц призвал не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221022/konflikt-1825916089.html
Шольц призвал не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО
Шольц призвал не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО - РИА Новости, 22.10.2022
Шольц призвал не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО
Конфликт между Россией и Украиной не должен превратиться в противостояние с НАТО, заявил в интервью газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T15:49
2022-10-22T19:10
в мире
олаф шольц
германия
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678660_0:0:2979:1676_1920x0_80_0_0_f0b08058567c2f967e5e492ceb40e7f1.jpg
БЕРЛИН, 22 окт — РИА Новости. Конфликт между Россией и Украиной не должен превратиться в противостояние с НАТО, заявил в интервью газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц.Он подчеркнул, что сам не верит в то, что такой поворот событий возможен. Тем не менее эту угрозу нельзя упускать из виду, отметил канцлер. По его словам, в такой ситуации не может быть и речи о неосторожных шагах, которые могут привести к прямому конфликту между Россией и НАТО.Канцлер добавил, что в то же время Берлин поддерживает Киев "в меру своих возможностей". После США Германия — одна из тех стран, которые больше всех помогают Украине финансово, гуманитарно, а также с помощью оружия. Канцлер, в частности, затронул тему недавних поставок Киеву системы ПВО Iris-T, которую назвал "самой современной в мире".Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе. Глава государства выразил надежду, что западным лидерам "хватает ума" не предпринимать подобных шагов.
https://ria.ru/20221022/pomosch-1825908783.html
https://ria.ru/20221022/nato-1825881193.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678660_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_923eb8badf417da15f0f24063fb70274.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, германия, россия, нато
В мире, Олаф Шольц, Германия, Россия, НАТО
15:49 22.10.2022 (обновлено: 19:10 22.10.2022)
 
Шольц призвал не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО

Канцлер ФРГ Шольц призвал не допустить шагов, ведущих к прямому столкновению России и НАТО

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 окт — РИА Новости. Конфликт между Россией и Украиной не должен превратиться в противостояние с НАТО, заявил в интервью газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц.
Он подчеркнул, что сам не верит в то, что такой поворот событий возможен. Тем не менее эту угрозу нельзя упускать из виду, отметил канцлер. По его словам, в такой ситуации не может быть и речи о неосторожных шагах, которые могут привести к прямому конфликту между Россией и НАТО.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
15:14
Главы МИД и Минобороны Германии попросили увеличить военную помощь Украине
Канцлер добавил, что в то же время Берлин поддерживает Киев "в меру своих возможностей". После США Германия — одна из тех стран, которые больше всех помогают Украине финансово, гуманитарно, а также с помощью оружия. Канцлер, в частности, затронул тему недавних поставок Киеву системы ПВО Iris-T, которую назвал "самой современной в мире".
Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе. Глава государства выразил надежду, что западным лидерам "хватает ума" не предпринимать подобных шагов.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
12:22
НАТО приближается к опасной черте столкновения с Россией, заявили в МИД
 
В миреОлаф ШольцГерманияРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала