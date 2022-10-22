https://ria.ru/20221022/konflikt-1825916089.html

Шольц призвал не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО

Шольц призвал не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО - РИА Новости, 22.10.2022

Шольц призвал не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО

Конфликт между Россией и Украиной не должен превратиться в противостояние с НАТО, заявил в интервью газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T15:49

2022-10-22T15:49

2022-10-22T19:10

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 22 окт — РИА Новости. Конфликт между Россией и Украиной не должен превратиться в противостояние с НАТО, заявил в интервью газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц.Он подчеркнул, что сам не верит в то, что такой поворот событий возможен. Тем не менее эту угрозу нельзя упускать из виду, отметил канцлер. По его словам, в такой ситуации не может быть и речи о неосторожных шагах, которые могут привести к прямому конфликту между Россией и НАТО.Канцлер добавил, что в то же время Берлин поддерживает Киев "в меру своих возможностей". После США Германия — одна из тех стран, которые больше всех помогают Украине финансово, гуманитарно, а также с помощью оружия. Канцлер, в частности, затронул тему недавних поставок Киеву системы ПВО Iris-T, которую назвал "самой современной в мире".Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе. Глава государства выразил надежду, что западным лидерам "хватает ума" не предпринимать подобных шагов.

https://ria.ru/20221022/pomosch-1825908783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, олаф шольц, германия, россия, нато