08:22 22.10.2022 (обновлено: 09:30 22.10.2022)
Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян не вошел в новый состав ЦК Компартии
Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян не вошел в состав ЦК Компартии 20-го созыва
© РИА Новости / Алексей Савицкий / Перейти в медиабанкДом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая
Дом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая
ПЕКИН, 22 окт — РИА Новости. Четыре члена Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая не вошли в состав нового Центрального комитета КПК 20-го созыва, следует из обнародованного агентством Синьхуа списка.
В нем перечислены 205 членов партии, однако в перечне не оказалось премьера Госсовета Ли Кэцяна, председателя Всекитайского собрания народных представителей (парламента страны) Ли Чжаньшу, председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Яна и вице-премьера Госсовета Хань Чжэна.
Все они уйдут на пенсию после Всекитайского собрания народных представителей — парламентской сессии — в марте 2023 года.
Уход четырех членов Постоянного комитета Политбюро из семи означает, что места освободились для более молодого поколения руководителей.
Двадцатый съезд КПК закрылся в Пекине в субботу.