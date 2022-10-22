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Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян не вошел в новый состав ЦК Компартии - РИА Новости, 22.10.2022
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Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян не вошел в новый состав ЦК Компартии
Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян не вошел в новый состав ЦК Компартии - РИА Новости, 22.10.2022
Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян не вошел в новый состав ЦК Компартии
Четыре члена Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая не вошли в состав нового Центрального комитета КПК 20-го созыва, следует из обнародованного... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T08:22
2022-10-22T09:30
в мире
китай
ли кэцян
ли чжаньшу
хань чжэн
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ПЕКИН, 22 окт — РИА Новости. Четыре члена Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая не вошли в состав нового Центрального комитета КПК 20-го созыва, следует из обнародованного агентством Синьхуа списка.В нем перечислены 205 членов партии, однако в перечне не оказалось премьера Госсовета Ли Кэцяна, председателя Всекитайского собрания народных представителей (парламента страны) Ли Чжаньшу, председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Яна и вице-премьера Госсовета Хань Чжэна.Все они уйдут на пенсию после Всекитайского собрания народных представителей — парламентской сессии — в марте 2023 года.Уход четырех членов Постоянного комитета Политбюро из семи означает, что места освободились для более молодого поколения руководителей.Двадцатый съезд КПК закрылся в Пекине в субботу.
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в мире, китай, ли кэцян, ли чжаньшу, хань чжэн
В мире, Китай, Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Хань Чжэн
08:22 22.10.2022 (обновлено: 09:30 22.10.2022)
 
Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян не вошел в новый состав ЦК Компартии

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян не вошел в состав ЦК Компартии 20-го созыва

© РИА Новости / Алексей Савицкий / Перейти в медиабанкДом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая
Дом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Алексей Савицкий
Перейти в медиабанк
Дом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 окт — РИА Новости. Четыре члена Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая не вошли в состав нового Центрального комитета КПК 20-го созыва, следует из обнародованного агентством Синьхуа списка.
В нем перечислены 205 членов партии, однако в перечне не оказалось премьера Госсовета Ли Кэцяна, председателя Всекитайского собрания народных представителей (парламента страны) Ли Чжаньшу, председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Яна и вице-премьера Госсовета Хань Чжэна.
Все они уйдут на пенсию после Всекитайского собрания народных представителей — парламентской сессии — в марте 2023 года.
Уход четырех членов Постоянного комитета Политбюро из семи означает, что места освободились для более молодого поколения руководителей.
Двадцатый съезд КПК закрылся в Пекине в субботу.
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