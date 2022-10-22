https://ria.ru/20221022/kompartiya-1825848134.html

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян не вошел в новый состав ЦК Компартии

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян не вошел в новый состав ЦК Компартии - РИА Новости, 22.10.2022

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян не вошел в новый состав ЦК Компартии

Четыре члена Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая не вошли в состав нового Центрального комитета КПК 20-го созыва, следует из обнародованного... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T08:22

2022-10-22T08:22

2022-10-22T09:30

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китай

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ли чжаньшу

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ПЕКИН, 22 окт — РИА Новости. Четыре члена Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая не вошли в состав нового Центрального комитета КПК 20-го созыва, следует из обнародованного агентством Синьхуа списка.В нем перечислены 205 членов партии, однако в перечне не оказалось премьера Госсовета Ли Кэцяна, председателя Всекитайского собрания народных представителей (парламента страны) Ли Чжаньшу, председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Яна и вице-премьера Госсовета Хань Чжэна.Все они уйдут на пенсию после Всекитайского собрания народных представителей — парламентской сессии — в марте 2023 года.Уход четырех членов Постоянного комитета Политбюро из семи означает, что места освободились для более молодого поколения руководителей.Двадцатый съезд КПК закрылся в Пекине в субботу.

https://ria.ru/20221021/tayvan-1825733517.html

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, ли кэцян, ли чжаньшу, хань чжэн