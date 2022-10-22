13:43 22.10.2022 (обновлено: 14:36 22.10.2022)
ВС России поразили цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове
Минобороны: российская авиация уничтожила головные части ракет "Нептун" в Харькове
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по предприятию "Коммунар" в Харькове, где производили головные части ракет "Нептун", сообщили в Минобороны.
"Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия "Коммунар", на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет "Нептун", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, российские Вооруженные силы поразили три пункта управления ВСУ возле Купянска и Запорожья. Уничтожены два склада вооружения и техники возле села Торское в ДНР, а также хранилища боеприпасов и материальных средств украинских войск в районе Запорожья и села Новая Каменка в Херсонской области.
Помимо этого, в районе Алексеевки в Днепропетровской области ликвидировано нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива, предназначавшегося для военной техники объединенной группировки украинских войск "Днепр".
Средства ПВО за сутки сбили шесть беспилотников, а также перехватили 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Смерч". Кроме того, российская авиация сбила украинский МиГ-29 возле населенного пункта Перемога в Николаевской области.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.