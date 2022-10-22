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ВС России поразили цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/kommunar-1825892081.html
ВС России поразили цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове
ВС России поразили цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове - РИА Новости, 22.10.2022
ВС России поразили цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове
Российская авиация нанесла удары по предприятию "Коммунар" в Харькове, где производили головные части ракет "Нептун", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:43
2022-10-22T14:36
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
харьков
владимир путин
запорожье
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по предприятию "Коммунар" в Харькове, где производили головные части ракет "Нептун", сообщили в Минобороны.Кроме того, российские Вооруженные силы поразили три пункта управления ВСУ возле Купянска и Запорожья. Уничтожены два склада вооружения и техники возле села Торское в ДНР, а также хранилища боеприпасов и материальных средств украинских войск в районе Запорожья и села Новая Каменка в Херсонской области.Помимо этого, в районе Алексеевки в Днепропетровской области ликвидировано нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива, предназначавшегося для военной техники объединенной группировки украинских войск "Днепр". Средства ПВО за сутки сбили шесть беспилотников, а также перехватили 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Смерч". Кроме того, российская авиация сбила украинский МиГ-29 возле населенного пункта Перемога в Николаевской области.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, харьков, владимир путин, запорожье, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия, Харьков, Владимир Путин, Запорожье, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, МиГ-29
13:43 22.10.2022 (обновлено: 14:36 22.10.2022)
 
ВС России поразили цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове

Минобороны: российская авиация уничтожила головные части ракет "Нептун" в Харькове

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по предприятию "Коммунар" в Харькове, где производили головные части ракет "Нептун", сообщили в Минобороны.

"Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия "Коммунар", на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет "Нептун", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, российские Вооруженные силы поразили три пункта управления ВСУ возле Купянска и Запорожья. Уничтожены два склада вооружения и техники возле села Торское в ДНР, а также хранилища боеприпасов и материальных средств украинских войск в районе Запорожья и села Новая Каменка в Херсонской области.
Помимо этого, в районе Алексеевки в Днепропетровской области ликвидировано нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива, предназначавшегося для военной техники объединенной группировки украинских войск "Днепр".
Средства ПВО за сутки сбили шесть беспилотников, а также перехватили 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Смерч". Кроме того, российская авиация сбила украинский МиГ-29 возле населенного пункта Перемога в Николаевской области.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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