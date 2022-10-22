https://ria.ru/20221022/kommunar-1825892081.html

ВС России поразили цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове

ВС России поразили цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове - РИА Новости, 22.10.2022

ВС России поразили цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове

Российская авиация нанесла удары по предприятию "Коммунар" в Харькове, где производили головные части ракет "Нептун", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:43

2022-10-22T13:43

2022-10-22T14:36

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

россия

харьков

владимир путин

запорожье

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по предприятию "Коммунар" в Харькове, где производили головные части ракет "Нептун", сообщили в Минобороны.Кроме того, российские Вооруженные силы поразили три пункта управления ВСУ возле Купянска и Запорожья. Уничтожены два склада вооружения и техники возле села Торское в ДНР, а также хранилища боеприпасов и материальных средств украинских войск в районе Запорожья и села Новая Каменка в Херсонской области.Помимо этого, в районе Алексеевки в Днепропетровской области ликвидировано нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива, предназначавшегося для военной техники объединенной группировки украинских войск "Днепр". Средства ПВО за сутки сбили шесть беспилотников, а также перехватили 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Смерч". Кроме того, российская авиация сбила украинский МиГ-29 возле населенного пункта Перемога в Николаевской области.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьков

запорожье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, харьков, владимир путин, запорожье, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, миг-29