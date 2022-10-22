https://ria.ru/20221022/kmsp-1825931891.html
КМСП поможет бизнесу по договорам в условиях частичной мобилизации
КМСП поможет бизнесу по договорам в условиях частичной мобилизации - РИА Новости, 22.10.2022
КМСП поможет бизнесу по договорам в условиях частичной мобилизации
Корпорация МСП через свой "Сервис 360" принимает обращения от малого и среднего бизнеса по проблемам, связанным с исполнением договорных обязательств по... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:56
2022-10-22T16:56
2022-10-22T16:56
экономика
алексей журавлев
корпорация мсп
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Корпорация МСП через свой "Сервис 360" принимает обращения от малого и среднего бизнеса по проблемам, связанным с исполнением договорных обязательств по поставкам в рамках 223-ФЗ (госзакупки) в условиях частичной мобилизации, сообщил заместитель генерального директора института развития Алексей Журавлев."Сейчас основные трудности малого и среднего бизнеса связаны с частичной мобилизацией и изменением потребительского спроса. Не менее актуальный вопрос – как быть с исполнением обязательств по заключенным договорам, в том числе в рамках госзакупок", - сказал представитель КМСП в ходе форума "Сделано в России".Он отметил, что, получив обращение от предпринимателя, профильные специалисты корпорации в зависимости от конкретной ситуации подбирают индивидуальные алгоритмы решения вопросов."Пока есть вопросы, хотим как раз наладить поток обращений, чтобы, в том числе, увидеть, какие есть системные вопросы и, конечно, помогать по локальным проблемам, с которыми уже столкнулись предприниматели", - сказал Журавлев.Он напомнил, что на этой неделе президент подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных учредителей ООО, отметив, что корпорация готова помогать предпринимателям в получении отсрочки на выплату кредита, "если банки не будут идти навстречу заемщикам".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей журавлев , корпорация мсп
Экономика, Алексей Журавлев , Корпорация МСП
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Корпорация МСП через свой "Сервис 360" принимает обращения от малого и среднего бизнеса по проблемам, связанным с исполнением договорных обязательств по поставкам в рамках 223-ФЗ (госзакупки) в условиях частичной мобилизации, сообщил заместитель генерального директора института развития Алексей Журавлев.
"Сейчас основные трудности малого и среднего бизнеса связаны с частичной мобилизацией и изменением потребительского спроса. Не менее актуальный вопрос – как быть с исполнением обязательств по заключенным договорам, в том числе в рамках госзакупок", - сказал представитель КМСП
в ходе форума "Сделано в России".
Он отметил, что, получив обращение от предпринимателя, профильные специалисты корпорации в зависимости от конкретной ситуации подбирают индивидуальные алгоритмы решения вопросов.
"Пока есть вопросы, хотим как раз наладить поток обращений, чтобы, в том числе, увидеть, какие есть системные вопросы и, конечно, помогать по локальным проблемам, с которыми уже столкнулись предприниматели", - сказал Журавлев
.
Он напомнил, что на этой неделе президент подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных учредителей ООО, отметив, что корпорация готова помогать предпринимателям в получении отсрочки на выплату кредита, "если банки не будут идти навстречу заемщикам".