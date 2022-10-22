https://ria.ru/20221022/kmsp-1825931891.html

КМСП поможет бизнесу по договорам в условиях частичной мобилизации

КМСП поможет бизнесу по договорам в условиях частичной мобилизации - РИА Новости, 22.10.2022

КМСП поможет бизнесу по договорам в условиях частичной мобилизации

Корпорация МСП через свой "Сервис 360" принимает обращения от малого и среднего бизнеса по проблемам, связанным с исполнением договорных обязательств по... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:56

2022-10-22T16:56

2022-10-22T16:56

экономика

алексей журавлев

корпорация мсп

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Корпорация МСП через свой "Сервис 360" принимает обращения от малого и среднего бизнеса по проблемам, связанным с исполнением договорных обязательств по поставкам в рамках 223-ФЗ (госзакупки) в условиях частичной мобилизации, сообщил заместитель генерального директора института развития Алексей Журавлев."Сейчас основные трудности малого и среднего бизнеса связаны с частичной мобилизацией и изменением потребительского спроса. Не менее актуальный вопрос – как быть с исполнением обязательств по заключенным договорам, в том числе в рамках госзакупок", - сказал представитель КМСП в ходе форума "Сделано в России".Он отметил, что, получив обращение от предпринимателя, профильные специалисты корпорации в зависимости от конкретной ситуации подбирают индивидуальные алгоритмы решения вопросов."Пока есть вопросы, хотим как раз наладить поток обращений, чтобы, в том числе, увидеть, какие есть системные вопросы и, конечно, помогать по локальным проблемам, с которыми уже столкнулись предприниматели", - сказал Журавлев.Он напомнил, что на этой неделе президент подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных учредителей ООО, отметив, что корпорация готова помогать предпринимателям в получении отсрочки на выплату кредита, "если банки не будут идти навстречу заемщикам".

https://ria.ru/20221021/reklama-1825520445.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, алексей журавлев , корпорация мсп