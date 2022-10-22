https://ria.ru/20221022/kitay-1825914341.html

В новый состав ЦК Компартии Китая вошли 11 женщин

В новый состав ЦК Компартии Китая вошли 11 женщин - РИА Новости, 22.10.2022

В новый состав ЦК Компартии Китая вошли 11 женщин

Всего 11 женщин вошли в состав Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва по итогам прошедшего в Пекине очередного съезда КПК, следует из... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T15:40

2022-10-22T15:40

2022-10-22T15:40

китай

пекин

тайвань

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Всего 11 женщин вошли в состав Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва по итогам прошедшего в Пекине очередного съезда КПК, следует из обнародованного списка членов ЦК КПК.Новый ЦК состоит из 205 человек, то есть доля женщин в нем всего 5,36%, тем не менее, это все же больше, чем в ЦК КПК 19-го созыва, там при общей численности в 204 человека женщин было 10 (то есть 4,9%).Статус женщины за последние годы в Китае заметно укрепился, они входят в списки богатейших жителей страны, руководят корпорациями, занимают видные посты. Женщины даже смогли пробиться на высшие должности на Тайване и в Гонконге. Однако круг политической элиты на материковой части Китая до сих пор включает в себя лишь мужчин.Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК с самого момента основания продолжает оставаться исключительно мужским клубом. За более чем столетнюю историю партии женщины смогли пробиться лишь в Политбюро, членом которого в настоящий момент является лишь одна женщина - вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань, в субботу ее последний день в составе Политбюро, а в марте она окончательной уйдет на пенсию и с государственной службы, так как ей уже 72 года.Все министерские посты в Китае занимают мужчины, на региональном уровне только одна женщина занимает высокую руководящую партийную должность — это секретарь парткома провинции Гуйчжоу Чэнь Ицинь (с 2020 года), за всю историю КПК она стала третьей женщиной на должности главы регионального парткома после Сунь Чуньлань и Вань Шаофэнь.Чэнь Ицинь вошла в состав ЦК КПК на 19-м съезде в 2017 году, став самой молодой женщиной-членом ЦК. В Центральный комитет 20-го созыва ее также избрали. Аналитики считают ее единственным кандидатом на замену Сунь Чуньлань в Политбюро, так как наиболее подходящей должностью для прохождения в состав Политбюро считается как раз пост главы парткома провинции или же города центрального подчинения.Помимо нее в ЦК КПК 20-го созыва вошли заместитель секретаря парткома и председатель правительства автономного района Внутренняя Монголия Ван Лися, замглавы организационного отдела ЦК КПК Ли Сяосинь, заместитель секретаря ВК НПКСК Цзоу Цзяи, зампредседателя ПК ВСНП, председатель Всекитайской федерации женщин Шэнь Юэюэ, заведующая канцелярией Госсовета по делам китайцев, проживающих за границей Чэнь Сюй, замсекретаря партийной группы Верховного народного суда КНР Хэ Жун, секретарь партийной ячейки Всекитайской федерации женщин Хуан Сяовэй, замсекретаря партийной группы Всекитайской федерации снабженческих и сбытовых кооперативов Лян Хуэйлин, замсекретаря парткома провинции Аньхой Чэн Лихуа.

https://ria.ru/20221022/kitay-1825904705.html

https://ria.ru/20221022/kitay-1825897043.html

https://ria.ru/20221022/kitay-1825910473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, пекин, тайвань, всекитайское собрание народных представителей, в мире