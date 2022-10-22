https://ria.ru/20221022/kirienko-1825884251.html

Кириенко предложил награждать учителей, воспитавших героев спецоперации

Кириенко предложил награждать учителей, воспитавших героев спецоперации - РИА Новости, 22.10.2022

Кириенко предложил награждать учителей, воспитавших героев спецоперации

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил награждать учителей, которые воспитали патриотизм в героях спецоперации. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T12:40

2022-10-22T12:40

2022-10-22T12:40

специальная военная операция на украине

общество

сергей кириенко

владимир путин

донбасс

украина

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил награждать учителей, которые воспитали патриотизм в героях спецоперации."Сегодня в зоне специальной военной операции наши ребята - настоящие герои… Мне кажется, было бы правильно вместе подумать о том, чтобы соответствующую благодарность и признание от общества получал не только сам герой, но и получал тот учитель, который когда-то сформировал в нем вот этот настоящее правильное чувство патриотизма и чувство гордости", - сказал Кириенко на Форуме классных руководителей.Он добавил, что в развернувшемся противостоянии Россия защищает свою территорию, культуру и историческую память. "Мы защищаем Россию, территорию России, мы защищаем культуру России, мы защищаем историю России и память героев, которые есть в каждой российской семье. И это такая особая задача", - отметил Кириенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221022/kirienko-1825875641.html

https://ria.ru/20221005/uchitel_goda-1821695781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей кириенко, владимир путин, донбасс, украина, россия