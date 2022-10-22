Рейтинг@Mail.ru
Кириенко предложил награждать учителей, воспитавших героев спецоперации - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/kirienko-1825884251.html
Кириенко предложил награждать учителей, воспитавших героев спецоперации
Кириенко предложил награждать учителей, воспитавших героев спецоперации - РИА Новости, 22.10.2022
Кириенко предложил награждать учителей, воспитавших героев спецоперации
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил награждать учителей, которые воспитали патриотизм в героях спецоперации. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:40
2022-10-22T12:40
специальная военная операция на украине
общество
сергей кириенко
владимир путин
донбасс
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576453486_27:0:1472:813_1920x0_80_0_0_0ff1fa7d6ca07f3d8de81200ea60ecec.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил награждать учителей, которые воспитали патриотизм в героях спецоперации."Сегодня в зоне специальной военной операции наши ребята - настоящие герои… Мне кажется, было бы правильно вместе подумать о том, чтобы соответствующую благодарность и признание от общества получал не только сам герой, но и получал тот учитель, который когда-то сформировал в нем вот этот настоящее правильное чувство патриотизма и чувство гордости", - сказал Кириенко на Форуме классных руководителей.Он добавил, что в развернувшемся противостоянии Россия защищает свою территорию, культуру и историческую память. "Мы защищаем Россию, территорию России, мы защищаем культуру России, мы защищаем историю России и память героев, которые есть в каждой российской семье. И это такая особая задача", - отметил Кириенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221022/kirienko-1825875641.html
https://ria.ru/20221005/uchitel_goda-1821695781.html
донбасс
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576453486_81:0:1414:1000_1920x0_80_0_0_4ea5eca2a1c50b6abc857c89002f052f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей кириенко, владимир путин, донбасс, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Донбасс, Украина, Россия
12:40 22.10.2022
 
Кириенко предложил награждать учителей, воспитавших героев спецоперации

Кириенко предложил награждать учителей, которые воспитали патриотизм в героях спецоперации

© РИА Новости / Максим БлиновПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил награждать учителей, которые воспитали патриотизм в героях спецоперации.
"Сегодня в зоне специальной военной операции наши ребята - настоящие герои… Мне кажется, было бы правильно вместе подумать о том, чтобы соответствующую благодарность и признание от общества получал не только сам герой, но и получал тот учитель, который когда-то сформировал в нем вот этот настоящее правильное чувство патриотизма и чувство гордости", - сказал Кириенко на Форуме классных руководителей.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
11:41
Кириенко рассказал о целях неприкрытой войны Запада с Россией
Он добавил, что в развернувшемся противостоянии Россия защищает свою территорию, культуру и историческую память. "Мы защищаем Россию, территорию России, мы защищаем культуру России, мы защищаем историю России и память героев, которые есть в каждой российской семье. И это такая особая задача", - отметил Кириенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Победитель конкурса Учитель года России 2022 года, учитель истории средней общеобразовательной школы №16 городского округа Орехово-Зуево (Московская область) Дмитрий Лутовинов - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 15:28
"Я запоминаю ученика, а не его оценки". Интервью "Учителя года России"
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей КириенкоВладимир ПутинДонбассУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала