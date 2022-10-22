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Киев может остаться без тепла зимой, заявили власти - РИА Новости, 22.10.2022
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Киев может остаться без тепла зимой, заявили власти
Киев может остаться без тепла зимой, заявили власти - РИА Новости, 22.10.2022
Киев может остаться без тепла зимой, заявили власти
Киев может остаться без тепла этой зимой, есть вероятность отключения отопления на несколько дней или недель, заявил заместитель председателя городской... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T15:16
2022-10-22T15:16
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украина
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Киев может остаться без тепла этой зимой, есть вероятность отключения отопления на несколько дней или недель, заявил заместитель председателя городской администрации Петр Пантелеев.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно"."Такая вероятность (остаться без тепла – ред.) есть. Она связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что враг охотится за нашими инфраструктурными объектами, разрушает энергетические объекты. Мы должны это понимать и осознавать", - заявил Пантелеев в интервью изданию "Экономическая Правда" в ответ на вопрос о вероятности отключения отопления в Киеве на несколько дней или недель.Определенную надежду чиновник возлагает на мобильные котельные. Киев надеется получить их в течение двух месяцев и применить оборудования для аварийного обогрева больниц, школ или пункта обогрева, развернутого на их основе.При этом Пантелеев заметил, что основные проблемы городские власти испытывают с дефицитом электроэнергии, а не топлива для котельных. "Страна живет и работает в графике аварийных отключений", - приводит издание слова чиновника.
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в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
15:16 22.10.2022
 
Киев может остаться без тепла зимой, заявили власти

Замглавы администрации Киева Пантелеев: город может остаться без тепла зимой

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Киев может остаться без тепла этой зимой, есть вероятность отключения отопления на несколько дней или недель, заявил заместитель председателя городской администрации Петр Пантелеев.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
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"Такая вероятность (остаться без тепла – ред.) есть. Она связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что враг охотится за нашими инфраструктурными объектами, разрушает энергетические объекты. Мы должны это понимать и осознавать", - заявил Пантелеев в интервью изданию "Экономическая Правда" в ответ на вопрос о вероятности отключения отопления в Киеве на несколько дней или недель.
Определенную надежду чиновник возлагает на мобильные котельные. Киев надеется получить их в течение двух месяцев и применить оборудования для аварийного обогрева больниц, школ или пункта обогрева, развернутого на их основе.
При этом Пантелеев заметил, что основные проблемы городские власти испытывают с дефицитом электроэнергии, а не топлива для котельных. "Страна живет и работает в графике аварийных отключений", - приводит издание слова чиновника.
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