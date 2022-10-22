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Власти Киева объявили о воздушной тревоге - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/kiev-1825834534.html
Власти Киева объявили о воздушной тревоге
Власти Киева объявили о воздушной тревоге - РИА Новости, 22.10.2022
Власти Киева объявили о воздушной тревоге
Воздушная тревога объявлена в Киеве, заявила городская администрация. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T01:56
2022-10-22T05:32
специальная военная операция на украине
киев
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, заявила городская администрация.Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины."Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221021/ukraina-1825695846.html
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киев, россия, владимир путин, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы РФ
01:56 22.10.2022 (обновлено: 05:32 22.10.2022)
 
Власти Киева объявили о воздушной тревоге

Городская администрация заявила о воздушной тревоге в Киеве

© AP Photo / Natacha PisarenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, заявила городская администрация.
Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 15:23Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в нескольких областях страны
"Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 12:53Специальная военная операция на Украине
В Киеве объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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