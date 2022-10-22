https://ria.ru/20221022/kiev-1825834534.html
Власти Киева объявили о воздушной тревоге
Власти Киева объявили о воздушной тревоге - РИА Новости, 22.10.2022
Власти Киева объявили о воздушной тревоге
Воздушная тревога объявлена в Киеве, заявила городская администрация. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T01:56
2022-10-22T01:56
2022-10-22T05:32
специальная военная операция на украине
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владимир путин
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, заявила городская администрация.Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины."Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221021/ukraina-1825695846.html
https://ria.ru/20221019/trevoga-1825084429.html
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киев, россия, владимир путин, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы РФ
01:56 22.10.2022 (обновлено: 05:32 22.10.2022)
Власти Киева объявили о воздушной тревоге
Городская администрация заявила о воздушной тревоге в Киеве