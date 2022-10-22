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В Хорватии пришли в ужас от плана ЕС в отношении Украины - РИА Новости, 22.10.2022
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В Хорватии пришли в ужас от плана ЕС в отношении Украины
В Хорватии пришли в ужас от плана ЕС в отношении Украины - РИА Новости, 22.10.2022
В Хорватии пришли в ужас от плана ЕС в отношении Украины
В вопросе обучения украинских солдат Хорватии стоит придерживаться позиции Австрии и Венгрии, которые отказались от участия в соответствующей миссии Евросоюза,... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T03:33
2022-10-22T03:33
в мире
мария захарова
хорватия
австрия
венгрия
евросоюз
нато
украина
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В вопросе обучения украинских солдат Хорватии стоит придерживаться позиции Австрии и Венгрии, которые отказались от участия в соответствующей миссии Евросоюза, в противном случае Загреб сделает "черную работу" и окажется втянутым в конфликт, пишет обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.Как отмечает автор, страны Европы находятся на этапе, когда нейтралитет "отстаивать все сложнее", а неприсоединившихся "подтягивают" к милитаристскому сценарию. Малые страны, по его словам, могут очень быстро утратить свою безопасность, для этого достаточно всего нескольких неверных шагов, при этом ряд стран, включая Хорватию, готовы "вот-вот совершить один из них"."Речь об идее обучать украинских солдат на территории европейских государств. Таковы планы Европейского Союза. Цель — обучать по пятнадцать тысяч украинских солдат, как сообщается, в "разных странах". А что это будут за "разные страны"? По возможности те, которых, как правило, призывают, когда нужно выполнить какую-нибудь черную работу ради интересов Евросоюза", - указывает Марьянович.По словам автора, аналогичное происходило во время миграционного кризиса, когда "чернорабочих" из стран-членов ЕС призывали стать центрами по приему мигрантов для их "фильтрации" в соответствии с потребностями крупных игроков, таких как Германия."Хорватия относится к числу этих стран, и не вызывает сомнений, что ее одной из первых призовут подвергнуть себя новой опасности. Власти понимают, что, только согласившись, они могут сохранить руководящие должности. Таковы правила игры. Но вот народ должен понимать, что происходит, потому что сейчас на кону стоит его мирная жизнь, безопасность, а может, даже судьба", - предупреждает он.Как указывает обозреватель, обучение украинских солдат означает опосредованное участие в конфликте, и если продолжать настаивать на том, чтобы Хорватию как можно чаще упоминали в списке союзников Киева, "то, вероятно, добром это не кончится".Марьянович привел в пример позицию Австрии и Венгрии, которые заявили руководству Европейского Союза, что на них в вопросе обучения украинских солдат на своей территории рассчитывать не стоит. "Идти против мнения Вены и Будапешта в подобной ситуации — антиевропейский шаг. Это навязывание чьих-то интересов, которые совершенно чужды Европе. Пришло время отстаивать нейтралитет. Членство в НАТО и ЕС не может служить преградами на этом пути", - резюмирует он.Подготовка украинских военных в рамках европейской инициативы может стартовать в середине ноября, бюджет проекта уже согласован. В настоящее время идет обсуждение вопроса, какие страны будут участвовать в проекте и кто направит для работы в миссии своих инструкторов. Всего за два года планируется подготовить 15 тысяч украинских военных. Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, миссия по военной помощи Киеву делает ЕС стороной конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221018/khorvatiya-1824965969.html
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в мире, мария захарова, хорватия, австрия, венгрия, евросоюз, нато, украина
В мире, Мария Захарова, Хорватия, Австрия, Венгрия, Евросоюз, НАТО, Украина
03:33 22.10.2022
 
В Хорватии пришли в ужас от плана ЕС в отношении Украины

Обозреватель Advance Марьянович предостерег Хорватию от участия в миссии ЕС по Украине

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкВоеннослужащие у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Военнослужащие у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В вопросе обучения украинских солдат Хорватии стоит придерживаться позиции Австрии и Венгрии, которые отказались от участия в соответствующей миссии Евросоюза, в противном случае Загреб сделает "черную работу" и окажется втянутым в конфликт, пишет обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.
Как отмечает автор, страны Европы находятся на этапе, когда нейтралитет "отстаивать все сложнее", а неприсоединившихся "подтягивают" к милитаристскому сценарию. Малые страны, по его словам, могут очень быстро утратить свою безопасность, для этого достаточно всего нескольких неверных шагов, при этом ряд стран, включая Хорватию, готовы "вот-вот совершить один из них".
Президент Хорватии Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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"Речь об идее обучать украинских солдат на территории европейских государств. Таковы планы Европейского Союза. Цель — обучать по пятнадцать тысяч украинских солдат, как сообщается, в "разных странах". А что это будут за "разные страны"? По возможности те, которых, как правило, призывают, когда нужно выполнить какую-нибудь черную работу ради интересов Евросоюза", - указывает Марьянович.
По словам автора, аналогичное происходило во время миграционного кризиса, когда "чернорабочих" из стран-членов ЕС призывали стать центрами по приему мигрантов для их "фильтрации" в соответствии с потребностями крупных игроков, таких как Германия.
"Хорватия относится к числу этих стран, и не вызывает сомнений, что ее одной из первых призовут подвергнуть себя новой опасности. Власти понимают, что, только согласившись, они могут сохранить руководящие должности. Таковы правила игры. Но вот народ должен понимать, что происходит, потому что сейчас на кону стоит его мирная жизнь, безопасность, а может, даже судьба", - предупреждает он.
Как указывает обозреватель, обучение украинских солдат означает опосредованное участие в конфликте, и если продолжать настаивать на том, чтобы Хорватию как можно чаще упоминали в списке союзников Киева, "то, вероятно, добром это не кончится".
Марьянович привел в пример позицию Австрии и Венгрии, которые заявили руководству Европейского Союза, что на них в вопросе обучения украинских солдат на своей территории рассчитывать не стоит. "Идти против мнения Вены и Будапешта в подобной ситуации — антиевропейский шаг. Это навязывание чьих-то интересов, которые совершенно чужды Европе. Пришло время отстаивать нейтралитет. Членство в НАТО и ЕС не может служить преградами на этом пути", - резюмирует он.
Подготовка украинских военных в рамках европейской инициативы может стартовать в середине ноября, бюджет проекта уже согласован. В настоящее время идет обсуждение вопроса, какие страны будут участвовать в проекте и кто направит для работы в миссии своих инструкторов. Всего за два года планируется подготовить 15 тысяч украинских военных. Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, миссия по военной помощи Киеву делает ЕС стороной конфликта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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