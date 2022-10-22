https://ria.ru/20221022/kholoda-1825841767.html

Американский разведчик назвал главное отличие России от Украины

Американский разведчик назвал главное отличие России от Украины - РИА Новости, 22.10.2022

Американский разведчик назвал главное отличие России от Украины

У России, в отличие от Украины, есть энергоносители и инфраструктура, чтобы не замерзнуть зимой, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T06:21

2022-10-22T06:21

2022-10-22T07:42

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. У России, в отличие от Украины, есть энергоносители и инфраструктура, чтобы не замерзнуть зимой, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Украинцы, напомнил Риттер, умоляли НАТО предоставить сто тысяч комплектов зимнего обмундирования, потому что у ВСУ его нет.При этом, по словам офицера, необходимо взглянуть на ситуацию в более широком контексте. "Сколько еще премьер-министров должна перебрать Англия, прежде чем придет кто-то, кто признает, что британские экономические проблемы напрямую связаны с санкциями, которые они ввели против России? Немцы начали понимать это, французы понимают это, итальянцы тоже, да и вся Европа!" – резюмировал Риттер.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221011/nato-1823147197.html

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россия, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, в мире