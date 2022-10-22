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Американский разведчик назвал главное отличие России от Украины - РИА Новости, 22.10.2022
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Американский разведчик назвал главное отличие России от Украины
Американский разведчик назвал главное отличие России от Украины - РИА Новости, 22.10.2022
Американский разведчик назвал главное отличие России от Украины
У России, в отличие от Украины, есть энергоносители и инфраструктура, чтобы не замерзнуть зимой, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T06:21
2022-10-22T07:42
россия
украина
сша
нато
вооруженные силы украины
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. У России, в отличие от Украины, есть энергоносители и инфраструктура, чтобы не замерзнуть зимой, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Украинцы, напомнил Риттер, умоляли НАТО предоставить сто тысяч комплектов зимнего обмундирования, потому что у ВСУ его нет.При этом, по словам офицера, необходимо взглянуть на ситуацию в более широком контексте. "Сколько еще премьер-министров должна перебрать Англия, прежде чем придет кто-то, кто признает, что британские экономические проблемы напрямую связаны с санкциями, которые они ввели против России? Немцы начали понимать это, французы понимают это, итальянцы тоже, да и вся Европа!" – резюмировал Риттер.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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россия, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, в мире
Россия, Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, В мире
06:21 22.10.2022 (обновлено: 07:42 22.10.2022)
 
Американский разведчик назвал главное отличие России от Украины

Офицер разведки США в отставке Риттер назвал слабостью Украины уязвимость перед холодами

CC0 / Artem_Apukhtin / Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
CC0 / Artem_Apukhtin /
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. У России, в отличие от Украины, есть энергоносители и инфраструктура, чтобы не замерзнуть зимой, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"У них (России – Прим. ред.) есть газ, у них есть тепло, у них есть энергия, у них есть электричество. Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замерзнут насмерть", - выразил мнение он.
Украинцы, напомнил Риттер, умоляли НАТО предоставить сто тысяч комплектов зимнего обмундирования, потому что у ВСУ его нет.
При этом, по словам офицера, необходимо взглянуть на ситуацию в более широком контексте. "Сколько еще премьер-министров должна перебрать Англия, прежде чем придет кто-то, кто признает, что британские экономические проблемы напрямую связаны с санкциями, которые они ввели против России? Немцы начали понимать это, французы понимают это, итальянцы тоже, да и вся Европа!" – резюмировал Риттер.
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С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
 
РоссияУкраинаСШАНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВ мире
 
 
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