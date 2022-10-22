06:21 22.10.2022 (обновлено: 07:42 22.10.2022)
Американский разведчик назвал главное отличие России от Украины
Офицер разведки США в отставке Риттер назвал слабостью Украины уязвимость перед холодами
CC0 / Artem_Apukhtin /
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. У России, в отличие от Украины, есть энергоносители и инфраструктура, чтобы не замерзнуть зимой, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"У них (России – Прим. ред.) есть газ, у них есть тепло, у них есть энергия, у них есть электричество. Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замерзнут насмерть", - выразил мнение он.
При этом, по словам офицера, необходимо взглянуть на ситуацию в более широком контексте. "Сколько еще премьер-министров должна перебрать Англия, прежде чем придет кто-то, кто признает, что британские экономические проблемы напрямую связаны с санкциями, которые они ввели против России? Немцы начали понимать это, французы понимают это, итальянцы тоже, да и вся Европа!" – резюмировал Риттер.
С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.