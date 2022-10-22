https://ria.ru/20221022/khmelnitskiy-1825858449.html

Жители Хмельницкого на западе Украины остались без света

Жители Хмельницкого на западе Украины остались без света - РИА Новости, 22.10.2022

Жители Хмельницкого на западе Украины остались без света

Город Хмельницкий на западе Украины остался без света, горожан призвали сделать запас воды, следует из сообщения городского совета. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T09:42

2022-10-22T09:42

2022-10-22T09:42

специальная военная операция на украине

хмельницкий (город)

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795710773_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_d02e3d3733aba2bc296bc14f3e72b3d6.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Город Хмельницкий на западе Украины остался без света, горожан призвали сделать запас воды, следует из сообщения городского совета."Хмельничане, город без света. Просим по возможности сделать запасы воды, так как через час она также пропадет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Хмельницкого городского совета.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти.

https://ria.ru/20221022/kherson-1825858038.html

хмельницкий (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хмельницкий (город), в мире, украина