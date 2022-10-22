Рейтинг@Mail.ru
Жители Хмельницкого на западе Украины остались без света - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/khmelnitskiy-1825858449.html
Жители Хмельницкого на западе Украины остались без света
Жители Хмельницкого на западе Украины остались без света - РИА Новости, 22.10.2022
Жители Хмельницкого на западе Украины остались без света
Город Хмельницкий на западе Украины остался без света, горожан призвали сделать запас воды, следует из сообщения городского совета. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:42
2022-10-22T09:42
специальная военная операция на украине
хмельницкий (город)
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795710773_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_d02e3d3733aba2bc296bc14f3e72b3d6.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Город Хмельницкий на западе Украины остался без света, горожан призвали сделать запас воды, следует из сообщения городского совета."Хмельничане, город без света. Просим по возможности сделать запасы воды, так как через час она также пропадет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Хмельницкого городского совета.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти.
https://ria.ru/20221022/kherson-1825858038.html
хмельницкий (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795710773_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_f34b757c79c082752882fc9bc87177c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хмельницкий (город), в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкий (город), В мире, Украина
09:42 22.10.2022
 
Жители Хмельницкого на западе Украины остались без света

Хмельницкий на западе Украины остался без света, горожан призвали запастись водой

CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna / Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna /
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Город Хмельницкий на западе Украины остался без света, горожан призвали сделать запас воды, следует из сообщения городского совета.
"Хмельничане, город без света. Просим по возможности сделать запасы воды, так как через час она также пропадет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Хмельницкого городского совета.
В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
09:36Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти сообщили об отбитых атаках ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкий (город)В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала