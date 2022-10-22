https://ria.ru/20221022/khmelnitskiy-1825858449.html
Жители Хмельницкого на западе Украины остались без света
Жители Хмельницкого на западе Украины остались без света - РИА Новости, 22.10.2022
Жители Хмельницкого на западе Украины остались без света
Город Хмельницкий на западе Украины остался без света, горожан призвали сделать запас воды, следует из сообщения городского совета. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:42
2022-10-22T09:42
2022-10-22T09:42
специальная военная операция на украине
хмельницкий (город)
в мире
украина
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Город Хмельницкий на западе Украины остался без света, горожан призвали сделать запас воды, следует из сообщения городского совета."Хмельничане, город без света. Просим по возможности сделать запасы воды, так как через час она также пропадет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Хмельницкого городского совета.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти.
https://ria.ru/20221022/kherson-1825858038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмельницкий (город), в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкий (город), В мире, Украина
Жители Хмельницкого на западе Украины остались без света
Хмельницкий на западе Украины остался без света, горожан призвали запастись водой